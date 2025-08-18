आतंकवाद से प्रभावित परिवार कर सकेंगे MBBS की पढ़ाई, गृह मंत्रालय ने सुरक्षित कीं सीटें; देखें कॉलेजों लिस्ट

MBBS Seats for Terror Victims’ Families: गृह मंत्रालय ने आतंकवाद पीड़ितों के बच्चों और जीवनसाथियों के लिए 4 एमबीबीएस सीटें सुरक्षित कीं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 तय की गई है।

MBBS Seats for Terror Victims’ Families: आतंकवाद की मार झेल चुके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सेंट्रल पूल से एमबीबीएस सीटें आवंटित करने का ऐलान किया है। यह सीटें खासतौर पर आतंकवाद के शिकार नागरिकों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए सुरक्षित की गई हैं। इस बार कुल चार सीटें उपलब्ध कराई गईं हैं।

किन मेडिकल कॉलेजों में रिजर्व हैं सीटें ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज, गया (बिहार) - 1 सीट

ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई (महाराष्ट्र) - 1 सीट

पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 2 सीटें

कौन कर सकता है आवेदन? भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।

आतंकवाद में मारे गए या स्थायी रूप से दिव्यांग बने नागरिक पीड़ितों के बच्चे या जीवनसाथी ही पात्र।

17 वर्ष की आयु 31 दिसंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए।

NEET UG 2025 में क्वालिफाई होना जरूरी।

अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस: 50वां परसेंटाइल

एससी/एसटी/ओबीसी: 40वां परसेंटाइल

दिव्यांगजन (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस): 45वां परसेंटाइल चयन में प्राथमिकता ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता-पिता आतंकवाद में शहीद हुए हों।

ऐसे बच्चे जिनका एकमात्र कमाने वाला सदस्य मारा गया हो।

स्थायी दिव्यांग या गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के वार्ड्स।