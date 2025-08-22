Fake Universities News : ugc warns against fake universities in india check list and red flags फर्जी यूनिवर्सिटी से बचो; UGC की चेतावनी, जानें कैसे करें असली-नकली की पहचान, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Fake Universities News : ugc warns against fake universities in india check list and red flags

फर्जी यूनिवर्सिटी से बचो; UGC की चेतावनी, जानें कैसे करें असली-नकली की पहचान

Fake Universities News: UGC ने छात्रों को चेताया है कि एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी की मान्यता जरूर जांच लें। मार्च 2025 में कई राज्यों की फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची जारी की गई थी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:38 PM
share Share
Follow Us on
फर्जी यूनिवर्सिटी से बचो; UGC की चेतावनी, जानें कैसे करें असली-नकली की पहचान

Fake Universities News : 12वीं के बाद एडमिशन की दौड़ में अक्सर छात्र जल्दीबाजी में ऐसे संस्थानों का शिकार हो जाते हैं, जो दिखने में यूनिवर्सिटी तो लगते हैं लेकिन असल में फर्जी होते हैं। इन संस्थानों से मिलने वाली डिग्रियां भारत की उच्च शिक्षा नियामक संस्था (UGC) के मानकों पर खरे नहीं उतरतीं और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती।

असली यूनिवर्सिटी कैसी होती है?

किसी भी यूनिवर्सिटी को डिग्री देने का हक तभी है जब वह राज्य अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम से स्थापित हो या फिर UGC Act, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त हो। टेक्निकल कोर्सेज के लिए कई बार AICTE की मान्यता भी जरूरी होती है।

फर्जी यूनिवर्सिटी की पहचान कैसे करें?

  • बेहद कम फीस में एडमिशन और गारंटीड प्लेसमेंट का लालच।
  • कोर्सेज की असामान्य रूप से कम अवधि।
  • वेबसाइट पर फैकल्टी और प्रोग्राम्स की अधूरी जानकारी।
  • आधिकारिक रिकॉर्ड या UGC की सूची में नाम का न होना।

यूजीसी की ताजा कार्रवाई

मार्च 2025 में UGC ने एक परिपत्र जारी कर कई राज्यों की फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची जारी की थी। इसमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के संस्थान शामिल हैं।

छात्रों के लिए सलाह

  • एडमिशन से पहले हमेशा UGC की आधिकारिक वेबसाइट (ugc.gov.in) पर जाकर जांच करें।
  • संस्थान की साख जानने के लिए मौजूदा या पूर्व छात्रों से बातचीत करें।
  • किसी भी फर्जी यूनिवर्सिटी की जानकारी मिलने पर ugcampc@gmail.com पर मेल कर शिकायत दर्ज करें।

UGC Sex Education
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।