36 घंटे की शिफ्ट, बिना सोए काम... डॉक्टरों की हालत जानकर हैरान रह जाएंगे; रिपोर्ट में खुलासा
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के एक सर्वे में डॉक्टरों की भयावह स्थिति सामने आई है। 36 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट और थकावट मरीजों की जान भी खतरे में डाल रही है।
सोचिए अगर आप एक अस्पताल के बेड पर लेटे हैं। आपको एक जरूरी इलाज की दरकार है, और जो डॉक्टर आपके सामने खड़ा है, वह पिछले 36 घंटों से सोया तक नहीं है। यह सुनकर ही दिल में डर बैठ जाता है ना? लेकिन बदकिस्मती से यही आज के हेल्थकेयर सिस्टम की सबसे कड़वी सच्चाई है। हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा तो बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन उनसे इंसान होने का हक धीरे-धीरे छीनते जा रहे हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) का एक ऐसा चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है, जो हैरान करने वाला है।
36 घंटे की शिफ्ट अब अस्पतालों का रूटीन है
FAIMA के इस नए सर्वे के नतीजे बेहद डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 61 प्रतिशत रेजीडेंट डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें 36-36 घंटे लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। सबसे अफसोस की बात यह है कि अब यह कभी-कभार होने वाली मजबूरी नहीं रह गई है, बल्कि अस्पतालों का यह एक रोजमर्रा का रूटीन बन चुका है।
कई युवा डॉक्टरों को 24 से 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें ठीक से बैठकर खाना खाने या थोड़ी देर आंख झपकाने तक का मौका नहीं मिलता। नींद पूरी न होने और लगातार काम करने का सीधा असर उनके शरीर और दिमागी हालत पर पड़ रहा है। फाइमा ने अपने बयान में खुले तौर पर कहा है कि काम का यह जानलेवा बोझ अब डॉक्टरों के लिए एक भयानक हकीकत बन चुका है, जिसे सिस्टम नजरअंदाज कर रहा है।
बेसमेंट में चलते कोचिंग सेंटर
परेशानी सिर्फ अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है। जो छात्र डॉक्टर बनने का सपना लिए कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, उनकी हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। मेडिकल की तैयारी कराने वाले कई बड़े कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि कई कोचिंग सेंटर तंग बेसमेंट में चल रहे हैं, जहां न तो आग लगने पर बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता है और न ही हवा आने-जाने का सही इंतजाम। लाखों रुपये की भारी-भरकम फीस वसूलने के बावजूद छात्रों को ऐसी खतरनाक और घुटन भरी जगहों पर घंटों बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। संगठन ने शिक्षा मंत्रालय से सख्त अपील की है कि वे तुरंत इस मामले में दखल दें और छात्रों की जिंदगी से हो रहे इस खिलवाड़ को रोकें।
इंटर्नशिप और काउंसलिंग में देरी से बढ़ता तनाव
रेजीडेंट डॉक्टरों और छात्रों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम की लेटलतीफी उनका करियर और दिमागी सुकून दोनों खराब कर रही है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) की इंटर्नशिप में होने वाली देरी पूरे हेल्थकेयर सिस्टम पर बुरा असर डाल रही है। समय पर ट्रेनिंग न मिलने से युवा डॉक्टरों का भविष्य अधर में लटक जाता है। सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) काउंसलिंग में हो रही बेवजह की देरी ने युवा डॉक्टरों के बीच मानसिक तनाव काफी बढ़ा दिया है। अनिश्चितता, नींद की कमी और काम का भारी बोझ डॉक्टरों के वर्क-लाइफ बैलेंस को पूरी तरह से तबाह कर चुका है, जिससे उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी तेजी से बढ़ रही है।
स्टाफ की भारी कमी
सर्वे में हिस्सा लेने वाले डॉक्टरों ने एक और बड़ी समस्या की तरफ इशारा किया है कि अस्पतालों में स्टाफ की भारी किल्लत। जरूरत के हिसाब से डॉक्टर और नर्स मौजूद न होने की वजह से मौजूद रेजीडेंट डॉक्टरों पर काम का बोझ दोगुना-तिगुना हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन डॉक्टरों को सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करना होता, बल्कि कई ऐसे प्रशासनिक काम भी करने पड़ते हैं जिनका इलाज से कोई सीधा लेना-देना नहीं होता।
सर्वे बताया गया है कि डॉक्टरों का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाना अब कोई छोटी-मोटी बात नहीं रही। पुरानी थकान, दिमागी तौर पर खोखलापन और काम में मोटिवेशन की कमी एक आम बात हो गई है।
संस्था लंबे समय से इन बदतर हालात को सुधारने की मांग कर रहा है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। पहला डॉक्टरों के काम के और ड्यूटी के घंटे तय किए जाएं। दूसरा अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और स्टाफ की भर्ती हो। तीसरा रेजीडेंट डॉक्टरों पर से गैर-जरूरी कागजी या प्रशासनिक कामों का बोझ कम किया जाए। ऐसे ही डॉक्टरों की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बने। संगठन ने नेशनल मेडिकल कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय से अपील की है कि वे इन चिंताओं को गंभीरता से लें।
मरीजों की जान पर भी बन सकती है बात
हमें यह समझना होगा कि इस पूरे मसले का असर सिर्फ डॉक्टरों की निजी जिंदगी तक सीमित नहीं है। अगर आपका इलाज करने वाला डॉक्टर खुद थका हुआ है और कई रातों से सोया नहीं है, तो इसका सीधा असर मरीजों की सुरक्षा और उनके इलाज की क्वालिटी पर पड़ेगा। आज हम देश भर में नए-नए अस्पताल और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर दिन-रात काम करने वाले डॉक्टरों की हालत इंसानों जैसी नहीं है, तो यह पूरा ढांचा खोखला है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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