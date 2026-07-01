केमिस्ट्री में 1 नंबर, जिस JEE में फेल हुए सरकार ने दी उसी की कमान, देश के बेस्ट IIT संस्थान के प्रमुख की कहानी
जो छात्र कभी JEE पास नहीं कर पाया था, वही बाद में IIT मद्रास में JEE का चेयरमैन बना और उसी एग्जाम की देखरेख की जिसने कभी उसे रिजेक्ट कर दिया था। पढ़ें आईआईटी मद्रास डायरेक्टर वी. कामकोटी की कहानी।
हर साल आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का ख्वाब लिए करीब 13 से 14 लाख विद्यार्थी जेईई का एग्जाम देते हैं। लेकिन सीटें बेहद कम होने के चलते अधिकांश के हाथ मायूसी ही लगती है। जेईई मेन या एडवांस्ड में खराब रिजल्ट के चलते निराश छात्र छात्राओं के लिए आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी की कहानी काफी सीख देने वाली है। वी. कामकोटी के संघर्ष की यात्रा बताती है कि एक परीक्षा में मिली असफलता कभी भी किसी व्यक्ति का भविष्य तय नहीं करती।
भारत के सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 (भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग के मुताबिक) इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी मद्रास का नेतृत्व करने और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) के चेयरमैन बनने से काफी पहले कामाकोटी भी एक ऐसे छात्र थे जो असफलता का सामना कर रहे थे। उन्हें केमिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर मिला था और वे जेईई पास नहीं कर पाए थे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही छात्र एक दिन IIT मद्रास की कमान संभालेगा, पद्मश्री पाएगा और इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत की सबसे भरोसेमंद शख्सियतों में से एक बनेगा।
एक एग्जाम ने उनका भविष्य तय नहीं किया
कई छात्रों को जेईई में फेल होना करियर बर्बाद होने जैसा लगता है। कामाकोटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसा कतई नहीं होता है। एक एग्जाम में फेलियर से अपनी पहचान और सपने खोने के बजाय उन्होंने दूसरे मौकों के जरिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार IIT मद्रास के हेड तक पहुंचे। जेईई पास न होने के चलते उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास) से बीई इन कंप्यूटर साइंस किया था। बैचलर के बाद उन्होंने आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर्स और PhD दोनों की डिग्री हासिल की। इससे दो दशकों से ज्यादा लंबे एकेडमिक करियर की नींव पड़ी।
2001 में वे IIT मद्रास में फैकल्टी मेंबर के तौर पर शामिल हुए। सालों तक वे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, VLSI डिजाइन, एंबेडेड सिस्टम और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में अपने काम के लिए जाने गए और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा फंड किए गए कई राष्ट्रीय स्तर के टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया।
जो छात्र कभी JEE पास नहीं कर पाया था, वही बाद में IIT मद्रास में JEE का चेयरमैन बना और उसी एग्जाम की देखरेख की जिसने कभी उसे रिजेक्ट कर दिया था।
रिसर्चर से भारत के सबसे सम्मानित एकेडमिक लीडर्स में से एक बनने तक का सफर
एकेडमिक दुनिया में कामाकोटी की तरक्की रिसर्च में बेहतरीन काम और जनसेवा दोनों से जुड़ी रही है।जनवरी 2022 में उन्होंने IIT मद्रास, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, के डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। तब तक वे संस्थान के माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व कर चुके थे, राष्ट्रीय इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के प्रमुख रह चुके थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में काम कर चुके थे। उन्होंने कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय द्वारा गठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी की थी। उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिले हैं, जिनमें DRDO एकेडमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड, IBM फैकल्टी अवॉर्ड, VASVIK इंडस्ट्रियल रिसर्च अवॉर्ड, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप और 2026 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' शामिल है।
IIT मद्रास के डायरेक्टर के तौर पर कामाकोटी ने हमेशा ऐसी इंजीनियरिंग शिक्षा की वकालत की है जो किताबों से आगे की हो। उन्होंने 'रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। उनका तर्क है कि जैसे-जैसे AI अधिक ताकतवर होता जा रहा है, नैतिकता, जवाबदेही और पक्षपात जैसे मुद्दे भी उतने ही अहम होते जा रहे हैं।
उन्होंने 'फैकल्टी ऑफ प्रैक्टिस' के विचार को भी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत अनुभवी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को क्लासरूम में लाया जाता है ताकि छात्र थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी हासिल कर सकें। उनकी लीडरशिप में, IIT मद्रास ने अपने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच (अलग-अलग विषयों को मिलाकर पढ़ने-पढ़ाने का तरीका) का विस्तार किया है, स्टार्टअप और डीप-टेक रिसर्च को मजबूत किया है और ज्यादा इंटरनेशनल छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में काम किया है।
कामाकोटी के लिए, इंजीनियरिंग शिक्षा का मतलब सिर्फ़ ग्रेजुएट तैयार करना नहीं है बल्कि ऐसे इनोवेटर्स तैयार करना है जो असल दुनिया की समस्याओं को हल कर सकें।
सबक जो हर JEE उम्मीदवार सीख सकता है
हर साल जेईई टॉपर्स AIR 1 व परफेक्ट स्कोर पाने वालों की कहानियां सामने आती हैं। उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। लेकिन कामाकोटी जैसी कहानियों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए।
सफलता की ये कहानियां छात्रों को याद दिलाती हैं कि सफलता का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है। खराब स्कोर, एंट्रेंस एग्जाम में फेल होना या बार-बार मिली असफलताएं किसी व्यक्ति की बाकी जिंदगी तय नहीं करतीं। ज्यादा मायने यह रखता है कि आप सीखते रहने, हालात के हिसाब से ढलने और बाद में मिलने वाले मौकों का फायदा उठाने के लिए कितने तैयार हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी