NEET में 3 बार फेल, कोई JEE रैंक नहीं, करियर बदला और IIT से पढ़कर बने डेटा साइंटिस्ट
संजय बी के लिए करियर का रास्ता वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। आज वह पुणे में एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। वह नीट में तीन बार हुए थे। फिर उन्होंने करियर बदला।
तीन बार नीट यूजी परीक्षा में फेल हुए। जेईई मेन में कोई रैंक नहीं आई। करियर में कहां जाना है कुछ अता पता नहीं। पूरा कंफ्यूजन। महाराष्ट्र के पुणे में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं संजय की जिंदगी कुछ सालों पहले निराशा और मायूसी में डूबी हुई थी। लिंक्डिन पर अपनी कहानी शेयर करते हुए संजय ने बताया कि 12वीं क्लास के बाद के समय में पूरी तरह निराश हताश थे। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच वे सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से दूर रहे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उन्होंने लिखा, 'त्योहार बीत गए, मौसम का कोई असर नहीं पड़ा। मैं हर हाल में पढ़ता रहा अकेला, थका हुआ और डरा हुआ।'
2021 और 2022 में NEET के पहले दो प्रयासों ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता से अपने दिल की बात शेयर करने में मुश्किल होती थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे सरकारी मेडिकल सीट हासिल कर लेंगे। जब उनके दोस्त कॉलेज चले गए, तो उन्हें लगा कि वे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने लिखा, 'मुझे लगा कि मैं पीछे छूट गया हूं और एक बोझ बन गया हूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी।'
पांच इंटरव्यू देने के बाद सेल्स में मिली पहली नौकरी
अगले प्रयास से पहले छह-सात महीने बचे थे, तभी संजय ने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसमें BigBasket में पैकिंग की नौकरी भी शामिल थी। पांच इंटरव्यू देने के बाद आखिरकार उन्हें SBI Cards में सेल्स की नौकरी मिली, जहां वे परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ काम भी करते रहे।
काम और पढ़ाई साथ साथ
संजय ने कहा कि काम और पढ़ाई के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं था। वे ऑफिस में किताबें ले जाते थे। काम के ब्रेक के दौरान पढ़ाई करते थे। परीक्षा से पहले बिना वेतन की छुट्टी लेते थे और अपनी तैयारी की रणनीति बदलते रहते थे। उनकी कोशिशों की वजह से वे अपने तीसरे नीट यूजी अटेम्प्ट में 450 से ज्यादा अंक हासिल कर पाए।
आईआईटी के बीएस डेटा साइंस में दाखिला लिया
उसका नीट स्कोर सुधरा था लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे इसके बाद और अटेम्प्ट नहीं दे पाए। इसके बजाय उन्होंने आईआईटी मद्रास के बीएस इन डेटा साइंस प्रोग्राम में दाखिला लिया और अक्टूबर 2022 में क्वालिफायर परीक्षा पास की। इस कोर्स में जेईई एडवांस्ड देने की जरूरत नहीं होती। IIT मद्रास की BS डिग्री के दौरान, उन्होंने Python, Java, SQL, Machine Learning, DSA और भी बहुत कुछ — सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से सीखा। उन्हें TDS और MLP कोर्स बहुत प्रैक्टिकल लगे, MLT (जो उनके लिए सबसे मुश्किल था) में काफी संघर्ष करना पड़ा, और उन्हें न सिर्फ नई स्किल्स मिलीं, बल्कि सीखने वालों का एक मज़बूत समुदाय भी मिला। बीएस करने के बाद आज वे पुणे में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं।
करियर बदलने से हिचकिचाएं नहीं
संजय ने बताया कि कई छात्रों ने उनसे उनके नीट यूजी परीक्षा के अनुभव और आईआईटी मद्रास को प्रोग्राम के बारे में पूछा था। इसलिए वे यहां सब बता रहे हैं। उनका मानना है कि छात्रों को यह पता होना चाहिए कि अगर चीजें प्लानिंग के अनुसार न हों तो भी दूसरे विकल्प मौजूद होते हैं।
उन्होंने नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों से यह भी कहा कि वे सिर्फ़ एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर खुद को न आंकें। उन्होंने लिखा, 'आपकी कीमत किसी परीक्षा से तय नहीं होती।' उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि अगर वे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो किसी से बात करें और उन्हें याद दिलाया कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
संजय की कहानी इस बात का सबूत है कि एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिना जेईई मेन, बिना कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और बिना किसी पारंपरिक कॉलेज कैंपस के भी उन्होंने कामयाबी हासिल की क्योंकि उन्होंने सीखने, ढलने और आगे बढ़ने का रास्ता चुना।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी