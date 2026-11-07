SSB में 8 बार हुआ फेल, नहीं मानी हार,अब हरियाणा के लाल ने यूपीएससी सीडीएस में हासिल की AIR 4

सुमित कुमार ने 2021 से राजस्थान के सीकर स्थित प्रिंस NDA अकादमी में तैयारी की। उनकी पढ़ाई लिखाई गांव खारिया के एक निजी स्कूल से हुई।

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) 1 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही कई चयनित उम्मीदवारों की प्रेरणादायी कहानियां भी सामने आने लगीं। इन्हीं में एक कहानी है हरियाणा के रहने वाले सुमित कुमार की। उन्होंने यूपीएससी की CDS IMA-162 कोर्स 2026 परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर चौथी रैंक हासिल की है। इसी के साथ वो अपने गांव से लेफ्टिनेंट बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हालांकि सुमित के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कई असफलाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन जरूर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। बस इसी दृढ़ निश्चय ने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। 8 बार एसएसबी इंटरव्यू से चूकने बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं सुमित कुमार सुमित कुमार हरियाणा के हिसार के गांव खारिया के रहने वाले हैं। उनके पिता का नीम भीम सिंह है, जो एक किसान हैं। जबकि मां कृष्णा देवी है। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बचपन से ही उनका सपना था कि वो सेना में अधिकारी बनें। इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए NDA की तैयारी शुरू की। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने लगातार SSB इंटरव्यू दिए। उन्हें आठ बार SSB इंटरव्यू में असफलता का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, जब सुमित ने पहली बार SSB इंटरव्यू पास किया, तो उन्हें 506वीं रैंक मिली थी। लेकिन कुल 400 सीटें होने के कारण उनका NDA में चयन नहीं हो सका। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयास जारी रखे।

आईएमए में ट्रेनिंग आखिरकार, उनकी मेहनत ने रंग लाई, इस बार UPSC CDS परीक्षा में उन्हें चौथी रैंक हासिल हुई। इस परीक्षा में पास होने के बाद वो भारतीय सेना की प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) में करीब डेढ़ साल तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ट्रेनिंग पूरा होने और पासिंग आउट परेड के बाद उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाएगा।