क्या है सोडियम परक्लोरेट? चीन से बांग्लादेश जा रहे जहाज को रोका तो खुला 405 टन बारूद का राज
इंडोनेशिया की नौसेना ने चीन से बांग्लादेश जा रहे जहाज से 405 टन सोडियम परक्लोरेट पकड़ा है। जानिए यह बारूद वाला केमिकल क्या है और मिसाइल में कैसे काम आता है।
समंदर के बीच एक जहाज और उसमें लदा 405 टन बारूद वाला केमिकल। इंडोनेशिया की नौसेना ने इसे पकड़ा तो दुनिया की नजर इसके नाम पर टिक गई। नाम है सोडियम परक्लोरेट। सुनने में यह किसी लैब का मामूली केमिकल लगता है। लेकिन जानकार कहते हैं कि इतने माल से करीब 100 मिसाइलें तैयार हो सकती थीं। दरअसल कॉमोरोस के झंडे वाला जहाज MV स्टार लाइन्स चीन के लियानयुनगांग बंदरगाह से निकला था। मंजिल थी बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह। 7 नवंबर को उत्तरी सुमात्रा के बेलवान के पास इसकी चाल नौसेना को अजीब लगी। गश्ती जहाज KRI सिगालू-857 ने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। जवाब नहीं आया। इसके बाद जहाज को रोककर जांच हुई। जहाज पर 36 कंटेनर थे। इनमें से 15 कंटेनरों में 405 टन सोडियम परक्लोरेट निकला। रिपोर्टों के मुताबिक जहाज में लाखों बिना रजिस्ट्रेशन वाले 4G सिम कार्ड भी मिले।
सोडियम परक्लोरेट क्या होता है
यह एक सफेद दानेदार नमक जैसा केमिकल है। इसका फॉर्मूला NaClO4 है। यह पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि यह ऑक्सीडाइजर है। यानी यह ऐसी चीजों को ऑक्सीजन देता है जिन्हें जलना हो। अब सवाल उठता है कि इसे बारूद वाला केमिकल क्यों कहते हैं। वजह सीधी है। बारूद या रॉकेट ईंधन को तेजी से और जोरदार तरीके से जलने के लिए भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन इसके लिए काफी नहीं होती। इसलिए ऑक्सीडाइजर साथ में भरा जाता है। परक्लोरेट वाले यौगिक इसी काम के लिए जाने जाते हैं। जानकारों के अनुसार सोडियम परक्लोरेट आगे चलकर अमोनियम परक्लोरेट जैसे यौगिकों के लिए भी अहम कच्चा माल बनता है। और ठोस रॉकेट ईंधन में इन्हीं का इस्तेमाल होता है।
क्या यह सिर्फ हथियारों में काम आता है
नहीं। यही इस मामले का पेचीदा हिस्सा है। केमिकल इंडस्ट्री में इसके और भी इस्तेमाल हैं। प्रयोगशालाओं में जांच के काम आता है। आतिशबाजी बनाने में भी इसका जिक्र आता है। इसलिए कागज पर इसे औद्योगिक माल बताकर भेजना आसान होता है। यही वजह है कि दुनिया की खुफिया एजेंसियां ऐसी खेपों पर पैनी नजर रखती हैं।
सेहत के लिए भी ठीक नहीं
परक्लोरेट पानी में घुलकर पीने के पानी तक पहुंच जाए तो खतरा बन सकता है। यह शरीर में आयोडीन के सोखे जाने में रुकावट डालता है। इसका असर थायरॉइड ग्रंथि पर पड़ता है। इसलिए इसे संभालने के कड़े नियम हैं।
ढाका ट्रिब्यून और द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों की रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि बांग्लादेश के पास सोडियम परक्लोरेट से मिसाइल या रॉकेट बनाने लायक ढांचा नहीं है। इसी से यह सवाल उठा कि माल आखिर किसके लिए था। लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक जांच ने यह साफ नहीं किया है कि खेप का असली खरीदार कौन था। यह भी साफ नहीं कि इसका इस्तेमाल कहां होना था। अटकलों को तथ्य मानना जल्दबाजी होगी।
गौरतलब है कि इंडोनेशियाई नौसेना ने 20 नवंबर को बेलवान में प्रेस ब्रीफिंग करके जब्ती की जानकारी दी। जहाज और उसके कागजात की जांच जारी है। मालिक कंपनी और माल भेजने वाले के नाम सामने आने बाकी हैं। यही तय करेगा कि यह मामला सिर्फ कागजी गड़बड़ी का निकलता है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। फिलहाल एक बात पक्की है। 405 टन का यह माल समंदर में पकड़ा न जाता तो शायद इसकी चर्चा भी न होती।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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