जिलों को भेजी जाने लगीं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। पांच फरवरी से प्रस्तावित परीक्षा के लिए बोर्ड मुख्यालय की ओर से जिलों को उत्तरपुस्तिकाएं भेजी जाने लगी है।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। पांच फरवरी से प्रस्तावित परीक्षा के लिए बोर्ड मुख्यालय की ओर से जिलों को उत्तरपुस्तिकाएं भेजी जाने लगी है। सभी 75 जिलों में दिसंबर अंत तक तकरीबन तीन करोड़ कॉपियां भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ संबंधित डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा के साथ परीक्षा की शुचिता के मद्देनजर कॉपियों को 24 घंटे क्रियाशील वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखवाया जाएगा।
कॉपियों की हेराफेरी और दुरूपयोग रोकने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी धागे की सिलाईयुक्त सभी पुस्तिकाओं पर क्यूआर कोड तथा सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या मुद्रित करायी गई है। हाईस्कूल ‘अ’ उत्तर पुस्तिका गहरा नारंगी रंग एवं हाईस्कूल ‘ब’ उत्तर पुस्तक गहरा नीला रंग जबकि इंटरमीडिएट ‘अ’ उत्तरपुस्तिका गहरा जामुनी रंग एवं इंटरमीडिएट ‘ब’ उत्तरपुस्तिका गहरे हरे रंग में छपवाई गई है।
इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि क्रमांक के ऊपर ओवर राइटिंग, कटिंग अथवा फ्लूड आदि का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। सादी उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण का पूर्ण विवरण परीक्षा केन्द्रवार बोर्ड की वेबसाइट पर भी डीआईओएस को अपलोड कराना होगा। सादी उत्तरपुस्तिकाएं जिस कमरे में रखी जएगी वहां गैमेक्सीन /कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने और आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं।
नियम बदला तो प्राविधिक चित्रकला में घट गए छात्र
प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) और प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती के बदले नियमों ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्राविधिक चित्रकला विषय में परीक्षार्थियों की संख्या कम कर दी है। पिछले साल इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन करते हुए टीजीटी चित्रकला के लिए कला विषय के साथ स्नातक और बीएड अथवा बीएफए के साथ बीएड (अधिमानी अर्हता) करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य किया गया है। इसके अलावा पीजीटी चित्रकला में रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एंड पेंटिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि और शिक्षा स्नातक (बीएड) की उपाधि मान्य हो गई है। संशोधन से पहले तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हाईस्कूल और इंटर में प्राविधिक चित्रकला एकल विषय से पास होकर टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए अर्ह हो जाते थे। यही कारण है कि पहले चित्रकला एकल विषय लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या काफी अधिक होती थी। हालांकि पिछले साल अप्रैल में नियमावली संशोधन के बाद चित्रकला में परीक्षार्थियों की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी