सावधान NEET उम्मीदवार! परीक्षा से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, NTA ने चेताया
NEET UG 2026 की परीक्षा आगामी 3 मई को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा का आयोजन भारत के 552 शहरों सहित विदेश के 14 प्रमुख शहरों में करने जा रही है।
NEET UG 2026: नीट यूजी एग्जाम 2026 की परीक्षा आगामी 3 मई को आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) इस परीक्षा का आयोजन भारत के 552 शहरों सहित विदेश के 14 प्रमुख शहरों में करने जा रही है। अगर आप भी 2026 में नीट का एग्जाम देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है।
एनटीए ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर छात्रों से कहा है कि वे अपने आधार कार्ड के बॉयोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट रखें जिससे परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में परेशानी का सामना न करना पड़े। एनटीए ने एक्स पोस्ट में लिखा कि 'नीट यूजी 2026 में बैठने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार की बायोमेट्रिक्स डिटेल अपडेट रखें। परीक्षा केंद्र पर सुचारू बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के लिए यह जरूरी है। अगर जरूरत हो, तो उम्मीदवार अपडेट को समय रहते पूरा करने के लिए अपने निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।'
UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
पोस्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच आधार बायोमेट्रिक्स को अपडेट कराना पूरी तरह मुफ्त है। अगर छात्रों को अपने नजदीकी आधार केंद्र का पता लगाने में समस्या आ रही है, तो वे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा संबंधी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार एनटीए की हेल्पलाइन (011-40759000) और ईमेल (genadmin@nta.ac.in) पर संपर्क कर सकते हैं।
अंतिम समय की भागदौड़ से बचें
एनटीए का यह निर्देश छात्रों के हित में है। अक्सर देखा गया है कि बचपन में बने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स बड़े होने पर मेल नहीं खाते, जिससे ऐन परीक्षा के वक्त छात्र तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में 2026 की नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए अभी से अपना आधार डेटा दुरुस्त कर लेना चाहिए।
27 अप्रैल को जारी होंगे एडमिट कार्ड
एनटीए द्वारा साझा की गई नई जानकारी के अनुसार, नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड सोमवार, 27 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 10 बजे एक्टिव हो जाएगा।
परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें
परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ-साथ परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है, साथ ही प्रतिबंधित वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों की सूची की जांच पहले ही कर लें ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।