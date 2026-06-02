LLB : एलएलपी में NEP लागू, लिखित और प्रैक्टिकल के अंक मिलाकर 40 फीसदी तो पास
लखनऊ विश्वविद्यालय ने विधि शिक्षा (लीगल एजुकेशन) के क्षेत्र में एलएलबी. (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम एवं एलएलबी (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनईपी 2020 के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है।
लखनऊ विश्वविद्यालय ने विधि शिक्षा (लीगल एजुकेशन) के क्षेत्र में एलएलबी. (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम एवं एलएलबी (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनईपी 2020 के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो छात्र वर्तमान में एलएलबी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, वे भी इस नई शिक्षा नीति के दायरे में आएंगे और इसके नीतिगत लाभों को प्राप्त करने वाले प्रथम बैच के गौरवशाली भागीदार बनेंगे।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि विधि शिक्षा को आधुनिक मानकों के अनुरूप ढालना और छात्रों के शैक्षणिक मार्ग को सुलभ बनाना हमारी प्राथमिकता है। थ्योरी और इंटरनल मिलाकर 40 प्रतिशत पर पास होने का नया नियम और 75:25 की नई प्रणाली छात्रों को तनावमुक्त करेगी। विश्वविद्यालय ने एलएलबी (तीन ) व ( पांच वर्षीय) दोनों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एवं राहतकारी घोषणा की। परीक्षा परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि एलएलबी तीन वर्ष और एलएलबी पांच वर्ष के सभी छात्रों को विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। विवि के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अनुसार, प्रथम सेमेस्टर के विधि विभाग की संशोधित मार्कशीट शीघ्र जारी की जायेगी।
75 और 25 का फॉर्मूला लागू होगा मूल्यांकन में
एनईपी के तहत परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। पूर्व में लागू लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था, जो पहले 90 और 10 के अनुपात में विभाजित थी, उसे संशोधित कर दिया गया है। अब से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत अंक और आंतरिक मूल्यांकन (असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस) के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी 75 और 25 (कुल 100 अंक) के संयुक्त मूल्यांकन में से छात्रों को पास होने के लिए 40 अंक लाने होंगे। वहीं बीसीआई मानकों के अनुरूप उत्तीर्ण होने के नियमों में एक बदलाव किया गया है। जो पहले नहीं था।
नए नियमों के तहत कंबाइंड पासिंग मार्क्स (40%) अब छात्र को किसी भी विषय में पास होने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य नहीं होगा। थ्योरी और इंटरनल दोनों अंकों को मिलाके न्यूनतम 40 प्रतिशत पर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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