Indian Army Agniveer Admit Card : इस दिन जारी होगा अग्निवीर एडमिट कार्ड, रंगीन प्रिंट ही मान्य, फोटो भी होगी लगानी
संक्षेप: अग्निवीर भर्ती रैली में प्रवेश पत्र की रंगीन प्रिंट कॉपी ही मान्य होगी। इस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर रैली में अपनी तारीख के अनुसार रात में ढाई बजे तक पहुंचना होगा।
यूपी के वाराणसी जिले में अग्निवीर भर्ती रैली 8 से 21 नवंबर तक छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में होने वाली है। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर 27 अक्तूबर को भेज दिया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि रैली के लिए प्रवेश पत्र 27 अक्तूबर को ऑनलाइन उपलब्ध होगा। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सभी अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्रवेश पत्र भेज दिया जाएगा।
अगर वहां पर प्रवेश पत्र किन्हीं कारणों से नहीं मिलता है तो www.joinindianarmy.nic.in/ पर जाकर एडमिट कार्ड वाले कॉलम में रोल नंबर एवं अन्य जानकारी फीडकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहां भी प्रवेश पत्र नहीं मिल पाता है तो अभ्यर्थी 31 अक्तूबर तक हर हाल में छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में संपर्क कर लें। प्रवेश पत्र की रंगीन प्रिंट कॉपी ही मान्य होगी। इस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर रैली में अपनी तारीख के अनुसार रात में ढाई बजे तक पहुंचना होगा।
बताया कि रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास, जाति-धर्म प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान या नगर निगम द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पिता से संबंध दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रतियां अनिवार्य हैं। साथ ही इन सभी दस्तावेज की तीन-तीन सत्यापित छायाप्रतियां भी जमा करनी होंगी। जिनके पास एनसीसी या खेल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उन्हें भी साथ लाना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई संशय हो तो वह सेना भर्ती कार्यालय में भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।