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एग्जाम फोबिया की अब छुट्टी! किताबों के बोझ से नहीं, ऐसे मिलेगी कामयाबी; छात्रों को सिखाए जा रहे गुर

Mar 15, 2026 05:40 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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रुड़की के SDPC कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को परीक्षा के तनाव से बचने और सही आहार के जरिए बेहतर परिणाम लाने के लिए 'हॉलिस्टिक अप्रोच' के खास मंत्र दिए गए।

एग्जाम फोबिया की अब छुट्टी! किताबों के बोझ से नहीं, ऐसे मिलेगी कामयाबी; छात्रों को सिखाए जा रहे गुर

साल 2026 की बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाएं सिर पर हैं। ऐसे में अक्सर छात्राओं के कमरों में किताबों का ढेर तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही बढ़ता है मानसिक तनाव और घबराहट। इसी तनाव को कम करने और छात्राओं के भीतर आत्मविश्वास जगाने के लिए रुड़की के प्रतिष्ठित श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद (SDPC) कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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बुधवार को कॉलेज की 'छात्रा कल्याण समिति' की ओर से आयोजित इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को यह समझाना था कि परीक्षा सिर्फ याददाश्त का इम्तिहान नहीं, बल्कि आपके धैर्य और मानसिक संतुलन की भी कसौटी है। महाविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय 'हॉलिस्टिक अप्रोच से परीक्षा तनाव से मुक्ति' था।

तनाव मुक्त मन ही खोलता है सफलता के द्वार

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रुड़की के 'हार्ट हीलिंग सेंटर' की संस्थापक सुजाता आहूजा रहीं। उन्होंने अपने व्याख्यान में छात्राओं को संबोधित करते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अक्सर छात्र साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन ऐन परीक्षा के वक्त तनाव के कारण वह सब भूल जाते हैं जो उन्होंने पढ़ा होता है।

सुजाता आहूजा ने बताया, "परीक्षा के दौरान आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने शांत हैं। अगर आप डरे हुए हैं, तो आपका दिमाग जानकारी को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर परिणाम पाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि खुद को तनाव से आजाद करना। उन्होंने छात्राओं को 'हॉलिस्टिक अप्रोच' यानी समग्र दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, जिसमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन तीनों शामिल हैं।

किचन से तय होगा आपका स्कोर: क्या खाएं और क्या नहीं?

इस कार्यक्रम का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू आहार (Diet) पर चर्चा रही। सुजाता आहूजा ने सदियों पुरानी कहावत "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है" को आज के दौर के हिसाब से समझाया। उन्होंने छात्राओं को सचेत किया कि परीक्षा के दिनों में सिर्फ चाय-कॉफी के सहारे जागना सेहत और याददाश्त दोनों के लिए खतरनाक है।

छात्राओं को ऊर्जा से भरपूर रहने के लिए उन्होंने कुछ 'पावर फूड्स' के सेवन की सलाह दी:

प्रोटीन का साथ: भोजन में दालें, पनीर और दूध को अनिवार्य रूप से शामिल करें।

दिमाग के लिए ईंधन: भुने हुए चने और सूखे मेवे न केवल तुरंत ऊर्जा देते हैं, बल्कि एकाग्रता (Concentration) बढ़ाने में भी मदद करते हैं।

ताजगी का राज: मौसमी फलों का सेवन करें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और आलस न आए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारी और तैलीय भोजन से बचें, क्योंकि यह सुस्ती पैदा करता है और पढ़ाई की क्षमता को घटा देता है।

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हॉलिस्टिक अप्रोच: सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद से जुड़ना भी जरूरी

व्याख्यान के दौरान छात्राओं को बताया गया कि पढ़ाई के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना कितना जरूरी है। सुजाता आहूजा ने कुछ सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज (प्राणायाम) और ध्यान के तरीके भी साझा किए। उन्होंने बताया कि अगर आप दिन भर में केवल 10 मिनट भी गहरी सांस लेने और खुद को शांत रखने का अभ्यास करती हैं, तो आपकी 'रिटेंशन पावर' यानी याद रखने की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है।

कॉलेज की छात्रा कल्याण समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए कॉलेज प्रबंधन ने भी माना कि इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। परीक्षा के इस दौर में जहां हर तरफ सिर्फ 'प्रतिस्पर्धा' की बात होती है, वहां 'मानसिक स्वास्थ्य' पर बात करना अपने आप में एक सराहनीय कदम है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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