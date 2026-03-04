UPSC CSE Cut off : यूपीएससी IAS रिजल्ट जल्द, बीते वर्षों में कितने अंक पर हुआ चयन, देखें 5 सालों की कटऑफ
UPSC CSE Final Result 2025 : यूपीएससी बहुत जल्द सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Civil Services Result 2025 ) जारी करने वाला है। इस बार यूपीएससी सीएसई के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत 979 पदों पर भर्ती की जाएगी।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) बहुत जल्द सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Civil Services Result 2025 ) जारी करने वाला है। नतीजे आने के बाद अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकेंगे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के इंटरव्यू 27 फरवरी 2026 को समाप्त हो गए थे। बीते वर्षों को ट्रेंड को देखा जाए तो आमतौर पर यूपीएससी इंटरव्यू खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर फाइनल रिजल्ट जारी कर देता है। इस लिहाज से इस सप्ताह कभी भी नतीजे जारी हो सकते हैं। मेन्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर 2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यूपीएससी सीएसई 2025 इंटरव्यू 5 जनवरी से शुरू हुए थे। अभ्यर्थियों का चयन उनके मुख्य परीक्षा के मार्क्स व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के अंदर मार्क्स वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस बार यूपीएससी सीएसई के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत 979 पदों पर भर्ती की जाएगी।
यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स एग्जाम देते हैं। मेन्स एग्जाम में 9 पेपर होते हैं और कुल 1750 मार्क्स के होते हैं। मेन्स कट ऑफ मार्क्स 1750 में से तय किए जाते हैं। यूपीएससी मेन्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या से सिर्फ 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थी ही यूपीएससी सीएसई पर्सनैलिटी टेस्ट देने के लिए पात्र होते हैं। यूपीएससी सीएसई मेन्स कट ऑफ तय करने के लिए इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, लेकिन सीएसई मेन्स स्टेज क्लियर करने के लिए कैंडिडेट को उनमें 25 फीसदी मार्क्स लाने होते हैं।
पिछले साल यूपीएससी सीएसई (2024) में कितने मार्क्स पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, क्या थी फाइनल कटऑफ
श्रेणी फाइनल कट-ऑफ
सामान्य 947
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)- 917
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 910
अनुसूचित जाति (SC) 880
अनुसूचित जनजाति (ST) 884
PwBD-1 876
PwBD-2 913
PwBD-3 701
PwBD-5 461
यहां देखें पिछले 5 सालों के यूपीएससी सीएसई फाइनल कटऑफ ( UPSC CSE Final Cut Off ) -
|श्रेणियाँ
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|सामान्य (General)
|947
|953
|960
|953
|944
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|910
|919
|923
|910
|907
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|884
|891
|900
|883
|876
|अनुसूचित जाति (SC)
|880
|890
|893
|886
|875
|दिव्यांगजन 1 (PwD 1)
|876
|894
|879
|892
|867
|दिव्यांगजन 2 (PwD 2)
|913
|930
|913
|932
|910
|दिव्यांगजन 3 (PwD 3)
|701
|756
|632
|689
|675
|दिव्यांगजन 5 (PwD 5)
|461
|589
|590
|701
|465
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|917
|923
|926
|916
|894
यहां देखें पिछले 5 सालों के यूपीएससी सीएसई मेन्स कट ऑफ ( UPSC CSE Mains Cut Off ) - -
|श्रेणियाँ
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|सामान्य (General)
|729
|741
|748
|745
|736
|अनुसूचित जाति (SC)
|702
|694
|699
|700
|680
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|684
|692
|706
|700
|682
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|685
|712
|714
|707
|698
|दिव्यांग (PwD) 1
|663
|673
|677
|668
|648
|दिव्यांग (PwD) 2
|696
|718
|706
|712
|699
|दिव्यांग (PwD) 3
|307
|396
|351
|388
|425
|दिव्यांग (PwD) 5
|361
|445
|419
|560
|300
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|696
|706
|715
|714
|687
आपको बता दें कि हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतिपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।
इन सर्विसेज में नियुक्ति के लिए की जाएगी सिफारिश
(i) इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस;
(ii) इंडियन फॉरेन सर्विस;
(iii) इंडियन पुलिस सर्विस; और
(iv) सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप A और ग्रुप B।
