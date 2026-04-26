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UP बोर्ड रिजल्ट से खुश नहीं हैं? स्क्रूटनी विंडो ओपन, इन 5 स्टेप्स से करें आवेदन; इतनी देनी होगी फीस

Apr 26, 2026 06:51 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
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आवेदन करते वक्त छात्रों को फीस भी चुकानी होगी जो कि 500 रुपये प्रति विषय, प्रति उत्तर-पुस्तिका है। लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को अलग-अलग माना जाता है, अगर छात्रों को दोनों की स्क्रूटनी करवानी है तो अलग-अलग भुगतान करना होगा।

UP बोर्ड रिजल्ट से खुश नहीं हैं? स्क्रूटनी विंडो ओपन, इन 5 स्टेप्स से करें आवेदन; इतनी देनी होगी फीस

UP Board Class 10, 12 Scrutiny: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)ने 10वीं 12वीं की आंसर शीट स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू कर दिया है। छात्रों को अंतिम मौका दिया गया है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 मई 2026 है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

UPMSP ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि 'जो छात्र अपनी आंसर शीट्स का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, वे समय रहते अप्लाई कर दें। ध्यान रहे कि 17 मई के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।'

500 रुपये प्रति विषय फीस

आवेदन करते वक्त छात्रों को फीस भी चुकानी होगी जो कि 500 रुपये प्रति विषय, प्रति उत्तर-पुस्तिका है। लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को अलग-अलग माना जाता है, अगर छात्रों को दोनों की स्क्रूटनी करवानी है तो अलग-अलग भुगतान करना होगा।

भुगतान के लिए कोई भी डिजिटल माध्यम (यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि) की व्यवस्था नहीं है। छात्रों को फीस ट्रेजरी चालान के जरिए जमा करनी होगी।

स्क्रूटनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें:

. सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

. होमपेज पर दिए गए 'Scrutiny Registration' लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें।

. उन विषयों को सावधानीपूर्वक चुनें जिनकी आप स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं। फीस जमा कर दें।

. फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद, अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

आपको बता दें कि इस वर्ष भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट, दोनों ही परीक्षाओं में प्रदेश के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हाईस्कूल (10वीं) का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42% दर्ज किया गया है, जबकि इंटरमीडिएट (12वीं) में 80.38% छात्र सफल रहे।

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लड़कों को एकबार फिर लड़कियों ने पछाड़ा

हाईस्कूल की परीक्षा में 26,01,381 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें से 23,52,181 परीक्षार्थी पास हुए हैं घोषित किए गए। इस परीक्षा में जहां 87.30 प्रतिशत लड़के पास हुए, वहीं 93.76 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 24,86,072 परीक्षार्थी शामिल हुए जिसमें से 19,98,317 परीक्षार्थी पास घोषित किए गए। इस परीक्षा में जहां 75.04 प्रतिशत लड़के पास हुए, वहीं 86.32 प्रतिशत लड़कियां पास घोषित की गईं।

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18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक परीक्षा

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च, 2026 तक चलीं थीं। प्रदेश भर के कुल 8,033 परीक्षा केंद्रों पर मात्र 15 कार्यदिवसों के भीतर इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पूरा किया गया। इसके लिए प्रदेश में 254 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे।

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