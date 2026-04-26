UP बोर्ड रिजल्ट से खुश नहीं हैं? स्क्रूटनी विंडो ओपन, इन 5 स्टेप्स से करें आवेदन; इतनी देनी होगी फीस
आवेदन करते वक्त छात्रों को फीस भी चुकानी होगी जो कि 500 रुपये प्रति विषय, प्रति उत्तर-पुस्तिका है। लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को अलग-अलग माना जाता है, अगर छात्रों को दोनों की स्क्रूटनी करवानी है तो अलग-अलग भुगतान करना होगा।
UP Board Class 10, 12 Scrutiny: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)ने 10वीं 12वीं की आंसर शीट स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू कर दिया है। छात्रों को अंतिम मौका दिया गया है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 मई 2026 है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
UPMSP ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि 'जो छात्र अपनी आंसर शीट्स का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, वे समय रहते अप्लाई कर दें। ध्यान रहे कि 17 मई के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।'
500 रुपये प्रति विषय फीस
आवेदन करते वक्त छात्रों को फीस भी चुकानी होगी जो कि 500 रुपये प्रति विषय, प्रति उत्तर-पुस्तिका है। लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को अलग-अलग माना जाता है, अगर छात्रों को दोनों की स्क्रूटनी करवानी है तो अलग-अलग भुगतान करना होगा।
भुगतान के लिए कोई भी डिजिटल माध्यम (यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि) की व्यवस्था नहीं है। छात्रों को फीस ट्रेजरी चालान के जरिए जमा करनी होगी।
स्क्रूटनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें:
. सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
. होमपेज पर दिए गए 'Scrutiny Registration' लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
. उन विषयों को सावधानीपूर्वक चुनें जिनकी आप स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं। फीस जमा कर दें।
. फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद, अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
आपको बता दें कि इस वर्ष भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट, दोनों ही परीक्षाओं में प्रदेश के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हाईस्कूल (10वीं) का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42% दर्ज किया गया है, जबकि इंटरमीडिएट (12वीं) में 80.38% छात्र सफल रहे।
लड़कों को एकबार फिर लड़कियों ने पछाड़ा
हाईस्कूल की परीक्षा में 26,01,381 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें से 23,52,181 परीक्षार्थी पास हुए हैं घोषित किए गए। इस परीक्षा में जहां 87.30 प्रतिशत लड़के पास हुए, वहीं 93.76 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 24,86,072 परीक्षार्थी शामिल हुए जिसमें से 19,98,317 परीक्षार्थी पास घोषित किए गए। इस परीक्षा में जहां 75.04 प्रतिशत लड़के पास हुए, वहीं 86.32 प्रतिशत लड़कियां पास घोषित की गईं।
18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक परीक्षा
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च, 2026 तक चलीं थीं। प्रदेश भर के कुल 8,033 परीक्षा केंद्रों पर मात्र 15 कार्यदिवसों के भीतर इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पूरा किया गया। इसके लिए प्रदेश में 254 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।