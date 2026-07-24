PNB SO Result 2026 Out, Direct Link: पंजाब नेशनल बैंक ने जारी किए नतीजे, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट
पंजाब नेशनल बैंक ने 30 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए पीएनबी एसओ रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट चेक करके इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी और खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में अपना शानदार करियर बनाने का सपना देखने वाले नौजवानों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है। लंबे वक़्त से जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, वो आखिरकार आ ही गया। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों के लिए हुए इम्तिहान के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 24 जुलाई 2026 को बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन नतीजों का ऐलान किया। अगर आपने भी इस साल 27 मई 2026 को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा दी थी, तो अब दिल थाम कर अपनी कामयाबी का स्टेटस चेक करने का वक़्त आ गया है।
जिन होनहार उम्मीदवारों ने इस कड़ी प्रतियोगिता वाली लिखित परीक्षा को पास कर लिया है, उनके लिए ये किसी बड़े जश्न से कम नहीं है। बैंक ने सफल कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
30 जूनियर इंजीनियर पदों पर होनी है बहाली
यह पूरी भर्ती प्रक्रिया कुल 30 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) वैकेंसी को भरने के लिए चलाई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के जूनियर इंजीनियरों की बहाली होनी है। आज के दौर में जब सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, ऐसे में पीएनबी जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े सरकारी बैंक में इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बाकायदा एक मेरिट लिस्ट पब्लिश की है। आप आसानी से इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि आप भर्ती के अगले और सबसे अहम पड़ाव के लिए चुने गए हैं या नहीं।
अब होगा इंटरव्यू का कड़ा मुकाबला
लिखित परीक्षा तो महज़ आपकी काबलियत जांचने का पहला कदम था। असल चुनौती और मुकाबला तो अब शुरू होने वाला है। जिन भी उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराया है, उन्हें अब सीधे इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा। बैंक ने नतीजे जारी करने के साथ ही इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल भी साफ कर दिया है। ये इंटरव्यू 30 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेंगे। यानी, कामयाब उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए अब ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास और अपनी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े तकनीकी सवालों के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन के आधार पर ही तैयार की जाएगी, इसलिए इस सुनहरे मौके को किसी भी हाल में हाथ से न जाने दें।
PNB SO Result 2026 कैसे चेक करें?
अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो बिना किसी झंझट के नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
पहला कदम: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in खोलें।
दूसरा कदम: वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Recruitment' (भर्ती) का एक सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
तीसरा कदम: अब नए पेज पर 'PNB SO Result 2026 PDF' वाले लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
चौथा कदम: लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे डाउनलोड कर लें।
पांचवां कदम: इस फाइल में अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें। अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है, तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं।
छठा कदम: भविष्य की जरूरत और इंटरव्यू के दिन के लिए इस रिजल्ट को सेव करके रख लें और इसका एक प्रिंटआउट भी जरूर निकाल लें।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ जरूरी बातें
इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई-लिखाई के सभी असल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), मूल निवास और बैंक द्वारा मांगे गए बाकी सभी जरूरी कागजात पेश करने होंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप अभी से अपनी सारी फाइलें और डाक्यूमेंट्स दुरुस्त करके रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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