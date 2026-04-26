GBSHSE 10th Result: गोवा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, इस लिंक से फटाफट चेक करें
इस साल 20,659 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें 10,819 लड़के और 9,840 लड़कियां शामिल थीं, जिनमें 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के लगभग 600 बच्चे भी शामिल थे। आधिकारिक वेबसाइट gbshse.in पर जाकर रिजल्ज देखा जा सकता है।
GBSHSE 10th Result 2026 Out: गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन (GBHSE) ने रविवार को सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। रिजल्ट की घोषणा पोरवोरिम के मंथन सम्मेलन हॉल में की गई है।
इस साल 20,659 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें 10,819 लड़के और 9,840 लड़कियां शामिल थीं, जिनमें 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के लगभग 600 बच्चे भी शामिल थे। आधिकारिक वेबसाइट gbshsegoa.net पर जाकर रिजल्ज देखा जा सकता है।
रिजल्ट देखने के लिए क्या करें?
डिजिटल स्कोरकार्ड में हर विषय के नंबर, ग्रेड, कुल अंक और आप पास हुए हैं या फेल, इसकी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन रिजल्ट देखने के लिए छात्र अपना सीट नंबर, स्कूल इंडेक्स नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी साथ रखें। इन डिटेल के होने से आप अपना स्कोरकार्ड आसानी से चेक कर पाएंगे।
परीक्षा में कुल 94.5% छात्र पास हुए
राज्य भर के स्कूल 28 अप्रैल, 2026 से रिजल्ट की पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन की 10वीं की परीक्षा में कुल 94.5% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले साल के 95.3% के मुकाबले थोड़ी कम है।
लड़कियां लड़कों से आगे
लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां 96.5% लड़कियां पास हुईं, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 94.3% रहा। 9,805 लड़के और 9,414 लड़कियां परीक्षा पास करने में सफल रही हैं। वहीं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का रिजल्ट सबसे शानदार रहा। 550 में से 543 छात्र पास हुए, यानी उनका सफलता प्रतिशत 98.7% रहा।
अगली कक्षा में प्रमोट
आपको बता दें कि दें कि जो छात्र सभी विषयों में पास हो जाएंगे, उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि जो छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
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