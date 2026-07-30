एक और पेपर लीक? ओडिशा में फिर नीट जैसी कंट्रोवर्सी, वॉट्सएप पर वायरल हुआ पेपर
ओडिशा में पीजी मेडिकल परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की तस्वीरें वॉट्सएप पर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। इस घटना के बाद मामले की जांच के सख्त निर्देश दिए हैं।
देश भर में नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर मचा घमासान अभी थमा नहीं था कि ओडिशा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की पोस्टग्रेजुएट यानी पीजी मेडिकल परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की तस्वीरें अचानक सोशल मीडिया पर तैरने लगीं। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा अभी हॉल में चल ही रही थी और छात्र पर्चा हल कर रहे थे कि कुछ ही मिनटों के भीतर पूरा प्रश्न पत्र वॉट्सएप ग्रुप्स में पहुंच गया। इस घटना के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अंदरूनी जांच के आदेश दे दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला 27 जुलाई का है, जब 2023-26 बैच के एमएस और एमडी के छात्रों के लिए जनरल सर्जरी विषय की थ्योरी परीक्षा आयोजित की गई थी। सूत्रों और छात्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पर्चा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद प्रश्न पत्र के पन्नों की तस्वीरें मोबाइल स्क्रीन्स पर दिखने लगीं। इस बारे में भुवनेश्वर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एक पोस्टग्रेजुएट छात्र ने खुलासा किया कि उसे यह तस्वीरें बहरामपुर के एक छात्र द्वारा बनाए गए एक वॉट्सएप ग्रुप के जरिए हासिल हुईं। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों ने तो यहां तक दावा किया है कि जब परीक्षा चल रही थी तब कुछ खास मोबाइल नंबरों से सवालों के जवाब भी सर्कुलेट किए जा रहे थे। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक जवाबों के इस तरह शेयर किए जाने के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
प्रशासन ने क्या दी सफाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए OUHS के वाइस चांसलर डॉ. मानस रंजन साहू ने 27 जुलाई की ही शाम तमाम मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के साथ एक अर्जेंट वर्चुअल बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि आने वाले पेपर्स के लिए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत दोगुनी कर दी जाए। इस बीच एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के डीन प्रिंसिपल डॉ. हरेकृष्ण दलाई ने घटना पर सफाई देते हुए कहा कि इसे तकनीकी रूप से पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। दलाई ने कहा, "अगर प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले बाहर आता और छात्रों तक पहुंचता, तो हम इसे लीक कहते। लेकिन इस मामले में, पर्चा बांटे जाने और परीक्षा शुरू होने के बाद हॉल के अंदर से तस्वीरें खींचकर बाहर भेजी गई हैं। यह लीक नहीं, बल्कि परीक्षा हॉल से पेपर को चुपके से बाहर स्मगल करने जैसा मामला है।"
चेकिंग और पाबंदी के बावजूद कैसे पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस?
परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। छात्रों को एंट्री गेट पर बाकायदा चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई छात्र इतना हाई-टेक डिवाइस अंदर ले जाने में कामयाब कैसे हो गया? डॉ. दलाई ने भी इस बात पर गहरी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस बात से चकित है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद किस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करके तस्वीरें खींची गईं और उन्हें बाहर भेजा गया। उन्होंने साफ किया कि जांच टीम इसी बात का पता लगा रही है कि वह कौन सा उपकरण था और उसे चेकिंग से बचाकर हॉल के अंदर कैसे लाया गया।
परीक्षाएं जारी रहेंगी
बता दें कि पोस्टग्रेजुएट थ्योरी परीक्षाएं 21 जुलाई से शुरू हुई थीं। अब तक दो विषयों के पेपर पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी बचे दो पेपर 1 अगस्त और 5 अगस्त को होने तय हैं। अकेले एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज सेंटर पर ही कुल 154 छात्र इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी, लेकिन अब सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पूरी गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव