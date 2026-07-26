ESIC Recruitment 2026: ईएसआईसी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका! 122 पदों पर निकला वॉक-इन इंटरव्यू
ESIC Recruitment 2026: ईएसआईसी ने फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर के 122 पदों पर वॉक-इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य डॉक्टर 3 और 5 अगस्त 2026 को सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
ESIC Recruitment 2026 Online Form: स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे डॉक्टरों और मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भुवनेश्वर ने 24 जुलाई 2026 को एक नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए टीचिंग फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर के 122 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन केवल सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर होगा।
कौन-कौन से पद हैं शामिल?
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कई प्रमुख पदों को भरा जाना है:
प्रोफेसर
एसोसिएट प्रोफेसर
असिस्टेंट प्रोफेसर
सीनियर रेजिडेंट
मेडिकल ऑफिसर
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास पद के अनुसार आवश्यक मेडिकल डिग्री होनी चाहिए:
टीचिंग फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों के अनुसार संबंधित विषय में मेडिकल डिग्री (MD/MS/DNB) और आवश्यक शिक्षण अनुभव होना अनिवार्य है।
मेडिकल ऑफिसर: मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अनिवार्य इंटर्नशिप के साथ MBBS डिग्री होनी चाहिए।
मेडिकल रजिस्ट्रेशन: सभी आवेदकों के पास एनएमसी या राज्य चिकित्सा परिषद में वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
आयु सीमा: अभ्यर्थियों की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की तिथि के आधार पर की जाएगी।
पदवार सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के पे-मैट्रिक्स के अनुसार आकर्षक प्रतिमाह सैलरी और भत्ते मिलेंगे:
प्रोफेसर: लेवल-13 के तहत 1,23,100 रुपये प्रति माह का निश्चित मूल वेतन + अन्य भत्ते।
एसोसिएट प्रोफेसर: लेवल-12 के तहत 78,800 रुपये प्रति माह मूल वेतन + भत्ते।
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सीनियर रेजिडेंट: लेवल-11 के तहत 67,700 रुपये प्रति माह मूल वेतन + भत्ते।
मेडिकल ऑफिसर: लेवल-10 के तहत 56,100 रुपये प्रति माह मूल वेतन + भत्ते।
वॉक-इन इंटरव्यू की तिथियां और समय
इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक रिपोर्ट करना होगा:
3 अगस्त 2026 (सोमवार): प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू।
5 अगस्त 2026 (बुधवार): सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू।
आवेदन शुल्क और आवश्यक डॉक्यूमेंट
आवेदन शुल्क: एससी, एसटी, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग (PwBD) और नियमित ईएसआई कर्मचारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः नि:शुल्क है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये का भुगतान भुवनेश्वर में देय 'ईएसआई फंड खाता संख्या-1' के नाम से बने डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से करना होगा।
जरूरी डाक्यूमेंट्स: 10वीं की मार्कशीट, एमबीबीएस/एमडी/एमएस की डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की ओरिजनल व स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी।
अभ्यर्थी ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और निर्धारित तारीख को इंटरव्यू स्थल पर पहुंचें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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