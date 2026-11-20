हार्वर्ड से भी मुश्किल हुई एंट्री लेवल नौकरी? 300 लोगों ने किया आवेदन; फाइनल राउंड में 2 पहुंचे, पोस्ट वायरल
रेडिट पर एक यूजर ने बताया कि एंट्री-लेवल नौकरी के लिए 300 में से सिर्फ 6 लोगों को इंटरव्यू कॉल आई जो हार्वर्ड में दाखिले से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है।
आज के दौर में एक अच्छी नौकरी ढूंढना किसी जंग जीतने से कम नहीं रह गया है। काबिलियत होने के बावजूद लोगों को इंटरव्यू के लिए एक कॉल तक नहीं आ रही। जॉब मार्केट के हालात कितने खराब हो चुके हैं, इसकी एक झलक हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर देखने को मिली। एक यूजर ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि एक साधारण सी एंट्री-लेवल नौकरी के लिए करीब 300 लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन उनमें से महज 6 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
यह पोस्ट रेडिट के मशहूर फोरम `r/recruitinghell` पर शेयर की गई है। पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि इंटरव्यू की शुरुआत में ही रिक्रूटर ने उन्हें बता दिया कि इस एक खाली पद के लिए कितने आवेदन आए हैं। आंकड़ा सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। करीब 300 लोगों ने अपना रिज्यूमे भेजा था। छंटनी के बाद इनमें से सिर्फ 50 उम्मीदवारों को ही इस काम के लायक माना गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर मुकाबला और भी कड़ा हो गया। इन 50 काबिल लोगों में से सिर्फ 6 को पहले राउंड के इंटरव्यू का न्योता मिला और फाइनल राउंड तक तो महज दो ही लोग पहुंच पाए।
लिंक्डइन के ज्ञानियों की खोली पोल
इस यूजर ने उन रिक्रूटर्स और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर भी तीखा सवाल उठाया है, जो अक्सर बेरोजगारों को हौसला देते हुए कहते हैं कि 100 से ज्यादा आवेदक देखकर घबराएं नहीं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग काबिल नहीं होते। यूजर ने साफ लिखा कि यह बात तकनीकी तौर पर भले ही कभी-कभी सही हो, लेकिन जमीनी हकीकत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मामले में 85 फीसदी लोग पद के काबिल नहीं पाए गए थे। इसके बावजूद, जो लोग पूरी तरह काबिल थे, उनमें से भी सिर्फ 12 फीसदी को ही इंटरव्यू का मौका मिला। अगर कुल आवेदकों के हिसाब से देखें, तो महज 2 फीसदी लोग ही पहले राउंड तक पहुंच सके।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की नौकरी की तुलना
नौकरी की तलाश में भटक रहे इस शख्स ने अपने अनुभव की तुलना दुनिया की सबसे मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर दी। उन्होंने लिखा कि हार्वर्ड में एडमिशन मिलने की दर करीब 4 फीसदी है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आज के समय में आपको एक मामूली एंट्री-लेवल नौकरी का पहला इंटरव्यू मिलने से ज्यादा आसान हार्वर्ड में दाखिला पाना है। यूजर का मानना है कि अब वे उपलब्धियां भी किसी काम की नहीं रहीं, जो पहले किसी उम्मीदवार को भीड़ से अलग खड़ा करती थीं। आजकल कंपनियां उन्हें बस एक बुनियादी जरूरत मानकर चल रही हैं। इस शख्स ने बताया कि वे पिछले 18 महीनों से नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे थे, तब जाकर एक कम सैलरी वाली एंट्री-लेवल पोस्ट के फाइनल राउंड तक पहुंच पाए। उन्होंने बड़े शहरों के युवाओं को चेताते हुए कहा कि अगर आप पूरी काबिलियत होने के बाद भी हर जगह से निराश हो रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, बाजार के हालात ही ऐसे हो चुके हैं।
कमेंट्स में छलका दूसरे लोगों का भी दर्द
इस पोस्ट के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने-अपने कड़वे तजुर्बे साझा करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने आज के दौर की बड़ी समस्या पर ध्यान दिलाते हुए लिखा कि अब हर कोई रिज्यूमे बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है, और कंपनियां भी उन रिज्यूमे को छांटने के लिए एआई लगा रही हैं। मैनेजर्स के पास इंटरव्यू लेने के लिए वक्त सीमित है, इसलिए आज के समय में रेफरल सोने के भाव बिक रहा है। एक अन्य यूजर ने चौंकाने वाला किस्सा सुनाया। उनके एक दोस्त को काफी मशक्कत के बाद रिमोट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी मिली। जब कंपनी ने बताया कि इस एक पद के लिए करीब 5,000 रिज्यूमे आए थे, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं, बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। एक कमेंटेटर ने खुद को हार्वर्ड का छात्र बताते हुए लिखा कि वह वहां पढ़कर भी एक इंटर्नशिप के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दूसरे शख्स ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल तो इतनी सैलरी वाली नौकरी मिलना भी किसी लॉटरी लगने जैसा लगता है, जिससे बस एक बेडरूम वाले घर का किराया निकल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव