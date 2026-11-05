डीयू में एक साल के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी, 4 वर्षीय UG वालों का क्या होगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि वह उन छात्रों को दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के सेकेंड ईयर में शामिल करने पर विचार करे जिन्होंने चार साल की ग्रेजुएशन कोर्स की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि वह उन छात्रों को दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के सेकेंड ईयर में शामिल करने पर विचार करे जिन्होंने चार साल की ग्रेजुएशन कोर्स की है। चार साल के यूजी प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए छात्रों की याचिका पर कोर्ट की यह टिप्पणी आई है। उनका तर्क था कि एक साल के मास्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन के नियम भेदभावपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से एक साल के पीजी प्रोग्राम में दाखिला पाने वाले छात्रों को अभी सीधे पीजी कोर्स के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया जा रहा है।
दो वर्षीय PG कोर्स के दूसरे वर्ष में दाखिले की मांग
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से पूछा कि क्या चार वर्षीय UG प्रोग्राम से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को चल रहे दो वर्षीय PG प्रोग्राम के दूसरे वर्ष में दाखिला दिया जा सकता है। अदालत ने DU को इस संबंध में विचार करने और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
डीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में अपने पारंपरिक दो साल के पीजी सिस्टम के साथ-साथ एक साल का मास्टर प्रोग्राम भी शुरू किया था। इसका मकसद उन छात्रों को जगह देना था जिन्होंने पारंपरिक तीन साल के UG कोर्स के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत चार साल का UG प्रोग्राम पूरा किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक छात्रों ने एडमिशन के उन मानदंडों को चुनौती दी है जो 'क्युमुलेटिव ग्रेड' (cumulative grade) पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा तय की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार एक साल के PG कोर्स में दाखिले के लिए कम स्कोर वाले ऑनर्स ग्रेजुएट को उच्च CGPA वाले मल्टी-डिसिप्लिनरी (बहु-विषयक) छात्र से पहले प्राथमिकता दी जा सकती है।
डीयू ने अब दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वह इस बात पर विचार कर रही है कि क्या अगले शैक्षणिक वर्ष से एक साल के PG कोर्स में छात्रों को प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जाए। छात्रों की ओर से पेश वकील रत्नेश शर्मा ने बुधवार को तर्क दिया कि छात्रों को वाजिब उम्मीद थी कि उन्हें इस एक साल के कोर्स में दाखिला मिलेगा लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा करने में विफल रही है।
हालांकि जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की, "इस उम्मीद को वाजिब नहीं माना जा सकता क्योंकि जब आपने 2022 में दाखिला लिया था तब यह कोर्स (एक साल का PG प्रोग्राम) मौजूद ही नहीं था और तब आप कोर्ट नहीं आए थे। मेरे पास क्रेडिट्स का मूल्यांकन करने की विशेषज्ञता नहीं है। मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूं, इसलिए मैं शिक्षाविदों की जगह नहीं ले सकता।" जस्टिस सिंह ने अपने आदेश में लिखा, “याचिकाकर्ताओं के वकील ने कुछ दलीलों के बाद कहा कि उन्हें पीजी कोर्स के दूसरे वर्ष में शामिल किया जा सकता है। वकील का कहना है कि ऐसा उन छात्रों के मामले में भी किया जा रहा है जिन्हें एक साल के पीजी कोर्स में दाखिला दिया गया है। विश्वविद्यालय को इस मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए।”
अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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