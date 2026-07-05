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58 इंजीनियरिंग कॉलेजों पर लगेंगे ताले, AICTE ने दी मंजूरी, यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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AICTE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 शैक्षणिक सत्र में देश भर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं। हालांकि पुराने छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी। जानिए क्या है पूरी वजह।

58 इंजीनियरिंग कॉलेजों पर लगेंगे ताले, AICTE ने दी मंजूरी, यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा

अगर आप या आपका कोई अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या करने की सोच रहा है… तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश में तकनीकी शिक्षा पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने एक बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देशभर के 55 से ज्यादा (कुल 58) इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों पर ताला लग गया है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि जो छात्र पहले से इन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी डिग्री पूरी होगी। आइए जानते हैं कि आखिर इतने सारे कॉलेज अचानक क्यों बंद हो गए और किस राज्य पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

AICTE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि साल 2025-26 के दौरान कुल 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों को प्रोग्रेसिव क्लोजर यानी धीरे-धीरे बंद करने की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्रोग्रेसिव क्लोजर का सीधा सा मतलब यह है कि ये संस्थान जिस शैक्षणिक वर्ष के लिए बंद किए गए हैं, उस साल प्रथम वर्ष में किसी भी नए छात्र को दाखिला नहीं दे सकेंगे। लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन पहले ही हो चुका है, वे अपनी पढ़ाई बेरोकटोक जारी रख सकेंगे और उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने का पूरा मौका मिलेगा।

जब बात तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और फार्मेसी की आती है, तो AICTE हमारे देश की सबसे अहम नियामक संस्था है। इसका काम सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा रहे, कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों और हर चीज तय मानकों के हिसाब से चले। जब कोई कॉलेज इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता, तो संस्था को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं।

सबसे ज्यादा यूपी और महाराष्ट्र के कॉलेज

अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें, तो इस बंदी की सबसे बड़ी मार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर पड़ी है। इन दोनों ही राज्यों में 12-12 कॉलेजों पर ताला लगा है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां 8 कॉलेज बंद हुए हैं। तेलंगाना और पंजाब में 4-4 कॉलेजों को अपना कामकाज समेटना पड़ा है। दक्षिण और पश्चिम भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3-3 कॉलेजों पर बंदी की गाज गिरी है। वहीं गुजरात, कर्नाटक, पुणे और तमिलनाडु में दो-दो संस्थान बंद हुए हैं। हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी एक-एक कॉलेज बंद हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि बंद होने वाले इन 58 संस्थानों में से तीन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त (गवर्नमेंट एडेड) थे, जबकि बाकी सभी पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेज थे।

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सिर्फ पूरे के पूरे कॉलेज ही बंद नहीं हुए हैं, बल्कि कई कोर्सेज पर भी कैंची चली है। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान देशभर के तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में चल रहे 950 से ज्यादा कोर्सेज को भी बंद कर दिया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छंटनी देखने को मिल रही है।

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क्यों बंद हुए ताले

आखिर इतने कॉलेज और कोर्सेज बंद क्यों हो रहे हैं? AICTE ने इसके पीछे कई अहम वजहें गिनाई हैं। सबसे बड़ी वजह है छात्रों का एडमिशन कम होना। जब किसी कॉलेज में बच्चे ही नहीं आएंगे, तो उसे चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह है योग्य शिक्षकों की कमी। कई कॉलेज नियमों के मुताबिक पर्याप्त और योग्य प्रोफेसरों को नौकरी पर रखने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा, अच्छी बिल्डिंग, लैब और बाकी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना भी एक बड़ा कारण है। जब कॉलेज इन बुनियादी नियमों का पालन नहीं करते, तो AICTE उन्हें बंद करने का फरमान सुना देता है।

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आपको बता दें कि संस्था दो तरह से कॉलेजों को बंद करती है, पहला प्रोग्रेसिव क्लोजर, जिसमें नए एडमिशन रोक दिए जाते हैं लेकिन पुराने बच्चों को पढ़ाई पूरी करने दी जाती है। दूसरा होता है कम्प्लीट क्लोजर यानी पूरी तरह से बंदी। इसमें कॉलेज को तुरंत बंद कर दिया जाता है और वहां पढ़ रहे बच्चों को किसी दूसरे अच्छे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि उनके करियर पर कोई आंच न आए।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
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