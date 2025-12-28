कानून की डिग्री है तो सरकार का बुलावा, प्रवर्तन निदेशालय में लीगल कंसल्टेंट की भर्ती; ई-मेल से करें आवेदन

संक्षेप: Enforcement Directorate Legal Consultant Recruitment 2025 : कानून के क्षेत्र में सरकारी अनुभव और बेहतर मानदेय का मौका तलाश रहे युवाओं के लिए ईडी की यह भर्ती बड़ा अवसर है, जहां चयन ई-मेल आवेदन के आधार पर होगा।

Enforcement Directorate Legal Consultant Recruitment 2025 : कानून के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने देशभर के अपने अलग-अलग कार्यालयों के लिए कानूनी सलाहकार (Legal Consultant) के 75 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती उन अधिवक्ताओं और कानून विशेषज्ञों के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है, जो आपराधिक और वित्तीय कानून से जुड़े मामलों में अनुभव रखते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान के साथ काम करना चाहते हैं।

संविदा पर होगी नियुक्ति, अवधि बढ़ने की संभावना प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों पर नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी। शुरुआत में चयनित अभ्यर्थियों को तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। कार्य की आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को आगे बढ़ाकर अधिकतम पांच वर्षों तक किया जा सकता है। यानी योग्य उम्मीदवारों को लंबे समय तक सरकारी सिस्टम के साथ जुड़े रहने का मौका मिल सकता है।

कुल पद और पदनाम की जानकारी इस भर्ती अभियान के तहत केवल एक ही पद के लिए नियुक्तियां की जाएंगी।

पद का नाम: कानूनी सलाहकार (Legal Consultant)

कुल पदों की संख्या: 75

ये पद देशभर में प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न कार्यालयों में भरे जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय विधि विद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अभ्यर्थी को बार या किसी न्यायालय में आपराधिक कानून और वित्तीय कानून से जुड़े मामलों को संभालने का कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास एलएलएम की डिग्री होगी, उन्हें चयन प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।

वेतनमान और मानदेय प्रवर्तन निदेशालय में कानूनी सलाहकार के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 80,000 रुपये प्रति माह का आकर्षक मानदेय दिया जाएगा। यह राशि संविदा पदों के हिसाब से काफी अच्छी मानी जा रही है, जिससे अनुभवी अधिवक्ताओं को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित किया जा सके।

आयु सीमा का निर्धारण इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 30 दिसंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आयु में छूट से संबंधित जानकारी नोटिफिकेशन में दिए गए संस्थान के नियमों के अनुसार लागू होगी।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा।

साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान की सूचना ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को ई-मेल भेजा जाएगा, जिन्हें चयन प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा।

आवेदन शुल्क की स्थिति आवेदन शुल्क से जुड़ी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संस्थान के तय नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शुल्क से संबंधित विवरण के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर Others सेक्शन में जाकर Vacancies विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद

“Applications are invited for hiring Legal Consultants on short term contract basis – reg.”

शीर्षक वाले नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी।

पीडीएफ में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का ए-4 साइज पेपर पर प्रिंट निकालें, उसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें।

इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र और सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर ई-मेल के जरिए भेज दें।

इस ई-मेल आईडी पर भेजें आवेदन ddlegal-ed@gov.in

अधिक जानकारी और सहायता किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 011-23339147 आवेदन की अंतिम तिथि