EMRS Vacancy 2025: एकलव्य स्कूल भर्ती में बड़ा बदलाव, अब PGT के साथ प्रवक्ता भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य

EMRS Vacancy 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अबकि बार पीजीटी ही नहीं प्रवक्ता भी प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य बन सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) ने इन आवासीय विद्यालय में 7,267 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इस बार प्रधानाचार्य के 225 पदों पर भर्ती के लिए पीजीटी के साथ प्रवक्ता को भी मान्य किया गया है। इससे पहले 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें केवल पीजीटी मान्य थे। इसके चलते जिन प्रवक्ताओं ने लिखित परीक्षा के बाद 2024 में साक्षात्कार दिया था उन्हें यह कहते हुए बाहर कर दिया गया था कि भर्ती पीजीटी के लिए है।

कुछ प्रवक्ताओं ने कोर्ट में याचिकाएं भी कीं लेकिन विज्ञापन में केवल पीजीटी होने के कारण प्रवक्ताओं को राहत नहीं मिल सकी थी। हालांकि इनके अनुरोध पर इस भर्ती में पीजीटी के साथ प्रवक्ता को भी मान्य कर लिया गया है। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी शिक्षक कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार एडेड कॉलेज में प्रवक्ता कक्षा 11 व 12 के अध्यापन का कार्य करते हैं।