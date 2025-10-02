EMRS Recruitment : एकलव्य स्कूल भर्ती के आवेदन को लेकर FAQ जारी, NESTS ने दिए 15 प्रश्नों के जवाब
EMRS Recruitment 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने आवेदकों की सहूलियत के लिए एक एफएक्यू (FAQ - अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न ) जारी किया है। एफएक्यू में 15 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से एक में कहा गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी के मार्क्स मार्कशीट में सीजीपीए में दिए गए हैं तो वह अभ्यर्थी बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार उन्हें प्रतिशत में कन्वर्ट करे फिर उसकी डिटेल्स डाले। आवेदन फॉर्म में एग्जाम सिटी का विकल्प न होने के सवाल पर कहा गया है कि एग्जाम सिटी सिस्टम द्वारा अलॉट की जाएगी।
यहां देखें सभी प्रश्न और उनके उत्तर
एकलव्य स्कूल भर्ती के लिए अभ्यर्थी nests.tribal.gov.in पर जाकर 23 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस टीचर विषय के टीचरों की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य में पीजीटी पद पर प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य होगा।
पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता
प्रिंसिपल - 225 पद, स्नातकोत्तर + बीएड, 8-12 वर्ष का अनुभव
पीजीटी - 1460 पद, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर + बीएड
टीजीटी 3962 पद, संबंधित विषय में स्नातक + बी.एड. + सीटीईटी उत्तीर्ण
हॉस्टल वार्डन - 635, किसी भी विषय में स्नातक
महिला स्टाफ नर्स - 550 , बीएससी नर्सिंग
लेखाकार 61 - वाणिज्य/लेखा में स्नातक
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद, बारहवीं पास + टाइपिंग (30 शब्द प्रति मिनट हिंदी या 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग)
लैब अटेंडेंट 146 पद, , साइंस साइड से 12वीं पास या 10वीं एवं लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा
विषयवार वैकेंसी
पीजीटी
अंग्रेजी: 112
हिंदी: 81
गणित: 134
रसायन विज्ञान: 169
भौतिकी: 198
जीव विज्ञान: 99
इतिहास: 140
भूगोल: 98
वाणिज्य: 120
अर्थशास्त्र: 155
कंप्यूटर विज्ञान: 154
कुल: 1460
टीजीटी
हिंदी: 424
अंग्रेज़ी: 395
गणित: 381
सामाजिक अध्ययन: 392
विज्ञान: 408
कंप्यूटर विज्ञान: 550
कुल: 2550
टीजीटी रीजनल भाषा
असमिया: 8
बोडो: 2
बंगाली: 8
गारो: 1
गुजराती: 2
कन्नड़: 6
खासी: 3
मलयालम: 2
मणिपुरी: 11
मिज़ो: 6
उड़िया: 57
संथाली: 71
तेलुगु: 44
उर्दू: 2
कुल: 223
टीजीटी विविध विषय
म्यूजिक : 314
आर्ट: 279
पीईटी (पुरुष): 173
पीईटी (महिला): 299
लाइब्रेरियन : 124
कुल पद : 1189
आवेदन फीस
प्रिंसिपल
महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500
अन्य सभी उम्मीदवार - 2500
पीजीटी व टीजीटी
महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500
अन्य सभी उम्मीदवार - 2000
नॉन टीचिंग स्टाफ
महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500
अन्य सभी उम्मीदवार - 1500
चयन प्रक्रिया
ईएमआरएस चयन प्रक्रिया 2025 में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट , साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन सहित कई चरण शामिल हैं, जिससे उम्मीदवारों की योग्यता, कौशल और विभिन्न पदों के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा। टियर I और टियर II लिखित परीक्षाएं सभी उम्मीदवारों को दो स्तरों में लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद पद के मुताबिक अलग अलग तरह का टेस्ट होगा।