EMRS Recruitment : एकलव्य स्कूल भर्ती के आवेदन को लेकर FAQ जारी, NESTS ने दिए 15 प्रश्नों के जवाब

EMRS Recruitment 2025: एकलव्य स्कूल भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने आवेदकों की सहूलियत के लिए एक एफएक्यू (FAQ - अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न ) जारी किया है। एफएक्यू में 15 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं।

Thu, 2 Oct 2025 05:29 PM

EMRS Recruitment 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने आवेदकों की सहूलियत के लिए एक एफएक्यू (FAQ - अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न ) जारी किया है। एफएक्यू में 15 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से एक में कहा गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी के मार्क्स मार्कशीट में सीजीपीए में दिए गए हैं तो वह अभ्यर्थी बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार उन्हें प्रतिशत में कन्वर्ट करे फिर उसकी डिटेल्स डाले। आवेदन फॉर्म में एग्जाम सिटी का विकल्प न होने के सवाल पर कहा गया है कि एग्जाम सिटी सिस्टम द्वारा अलॉट की जाएगी।

यहां देखें सभी प्रश्न और उनके उत्तर एकलव्य स्कूल भर्ती के लिए अभ्यर्थी nests.tribal.gov.in पर जाकर 23 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस टीचर विषय के टीचरों की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य में पीजीटी पद पर प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य होगा।

पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता प्रिंसिपल - 225 पद, स्नातकोत्तर + बीएड, 8-12 वर्ष का अनुभव

पीजीटी - 1460 पद, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर + बीएड

टीजीटी 3962 पद, संबंधित विषय में स्नातक + बी.एड. + सीटीईटी उत्तीर्ण

हॉस्टल वार्डन - 635, किसी भी विषय में स्नातक

महिला स्टाफ नर्स - 550 , बीएससी नर्सिंग

लेखाकार 61 - वाणिज्य/लेखा में स्नातक

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद, बारहवीं पास + टाइपिंग (30 शब्द प्रति मिनट हिंदी या 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग)

लैब अटेंडेंट 146 पद, , साइंस साइड से 12वीं पास या 10वीं एवं लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा

विषयवार वैकेंसी पीजीटी अंग्रेजी: 112

हिंदी: 81

गणित: 134

रसायन विज्ञान: 169

भौतिकी: 198

जीव विज्ञान: 99

इतिहास: 140

भूगोल: 98

वाणिज्य: 120

अर्थशास्त्र: 155

कंप्यूटर विज्ञान: 154

कुल: 1460

टीजीटी हिंदी: 424

अंग्रेज़ी: 395

गणित: 381

सामाजिक अध्ययन: 392

विज्ञान: 408

कंप्यूटर विज्ञान: 550

कुल: 2550

टीजीटी रीजनल भाषा असमिया: 8

बोडो: 2

बंगाली: 8

गारो: 1

गुजराती: 2

कन्नड़: 6

खासी: 3

मलयालम: 2

मणिपुरी: 11

मिज़ो: 6

उड़िया: 57

संथाली: 71

तेलुगु: 44

उर्दू: 2

कुल: 223

टीजीटी विविध विषय म्यूजिक : 314

आर्ट: 279

पीईटी (पुरुष): 173

पीईटी (महिला): 299

लाइब्रेरियन : 124

कुल पद : 1189

आवेदन फीस प्रिंसिपल

महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500

अन्य सभी उम्मीदवार - 2500

पीजीटी व टीजीटी

महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500

अन्य सभी उम्मीदवार - 2000

नॉन टीचिंग स्टाफ

महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500

अन्य सभी उम्मीदवार - 1500