EMRS Recruitment : 7267 पदों पर एकलव्य स्कूल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया के बीच NESTS का अहम नोटिस
EMRS Recruitment 2025: एकलव्य स्कूल भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने कहा है कि nests.tribal.gov.in सुचारू रूप से चल रही है। ईएसएसई 2025 के लिए सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन जल्दी जमा करें।
EMRS Recruitment 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने कहा है कि nests.tribal.gov.in सुचारू रूप से चल रही है। ईएसएसई 2025 के लिए सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन जल्दी जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम समय में किसी भी संभावित समस्या से बचा जा सके। आपको बता दें कि एकलव्य स्कूलों में निकली इस बंपर टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन नेस्ट्स ( NESTS - National Education Society for Tribal Students) कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है। कंप्यूटर साइंस टीचर विषय के टीचरों की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य में पीजीटी पद पर प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य होगा।
पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता
प्रिंसिपल - 225 पद, स्नातकोत्तर + बीएड, 8-12 वर्ष का अनुभव
पीजीटी - 1460 पद, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर + बीएड
टीजीटी 3962 पद, संबंधित विषय में स्नातक + बी.एड. + सीटीईटी उत्तीर्ण
हॉस्टल वार्डन - 635, किसी भी विषय में स्नातक
महिला स्टाफ नर्स - 550 , बीएससी नर्सिंग
लेखाकार 61 - वाणिज्य/लेखा में स्नातक
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद, बारहवीं पास + टाइपिंग (30 शब्द प्रति मिनट हिंदी या 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग)
लैब अटेंडेंट 146 पद, , साइंस साइड से 12वीं पास या 10वीं एवं लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा
विषयवार वैकेंसी
पीजीटी
अंग्रेजी: 112
हिंदी: 81
गणित: 134
रसायन विज्ञान: 169
भौतिकी: 198
जीव विज्ञान: 99
इतिहास: 140
भूगोल: 98
वाणिज्य: 120
अर्थशास्त्र: 155
कंप्यूटर विज्ञान: 154
कुल: 1460
टीजीटी
हिंदी: 424
अंग्रेज़ी: 395
गणित: 381
सामाजिक अध्ययन: 392
विज्ञान: 408
कंप्यूटर विज्ञान: 550
कुल: 2550
टीजीटी रीजनल भाषा
असमिया: 8
बोडो: 2
बंगाली: 8
गारो: 1
गुजराती: 2
कन्नड़: 6
खासी: 3
मलयालम: 2
मणिपुरी: 11
मिज़ो: 6
उड़िया: 57
संथाली: 71
तेलुगु: 44
उर्दू: 2
कुल: 223
टीजीटी विविध विषय
म्यूजिक : 314
आर्ट: 279
पीईटी (पुरुष): 173
पीईटी (महिला): 299
लाइब्रेरियन : 124
कुल पद : 1189