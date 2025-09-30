EMRS Recruitment 2025: nests tribal EMRS Vacancy Eklavya model School TGT PGT Hostel Warden important notice EMRS Recruitment : 7267 पदों पर एकलव्य स्कूल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया के बीच NESTS का अहम नोटिस, Career Hindi News - Hindustan
EMRS Recruitment : 7267 पदों पर एकलव्य स्कूल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया के बीच NESTS का अहम नोटिस

EMRS Recruitment 2025: एकलव्य स्कूल भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने कहा है कि nests.tribal.gov.in सुचारू रूप से चल रही है। ईएसएसई 2025 के लिए सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन जल्दी जमा करें।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 09:04 AM
EMRS Recruitment 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच भर्ती संचालित कर रहे नेस्ट्स ने कहा है कि nests.tribal.gov.in सुचारू रूप से चल रही है। ईएसएसई 2025 के लिए सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन जल्दी जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम समय में किसी भी संभावित समस्या से बचा जा सके। आपको बता दें कि एकलव्य स्कूलों में निकली इस बंपर टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन नेस्ट्स ( NESTS - National Education Society for Tribal Students) कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है। कंप्यूटर साइंस टीचर विषय के टीचरों की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य में पीजीटी पद पर प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य होगा।

पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता

प्रिंसिपल - 225 पद, स्नातकोत्तर + बीएड, 8-12 वर्ष का अनुभव

पीजीटी - 1460 पद, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर + बीएड

टीजीटी 3962 पद, संबंधित विषय में स्नातक + बी.एड. + सीटीईटी उत्तीर्ण

हॉस्टल वार्डन - 635, किसी भी विषय में स्नातक

महिला स्टाफ नर्स - 550 , बीएससी नर्सिंग

लेखाकार 61 - वाणिज्य/लेखा में स्नातक

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद, बारहवीं पास + टाइपिंग (30 शब्द प्रति मिनट हिंदी या 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग)

लैब अटेंडेंट 146 पद, , साइंस साइड से 12वीं पास या 10वीं एवं लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा

विषयवार वैकेंसी

पीजीटी

अंग्रेजी: 112

हिंदी: 81

गणित: 134

रसायन विज्ञान: 169

भौतिकी: 198

जीव विज्ञान: 99

इतिहास: 140

भूगोल: 98

वाणिज्य: 120

अर्थशास्त्र: 155

कंप्यूटर विज्ञान: 154

कुल: 1460

टीजीटी

हिंदी: 424

अंग्रेज़ी: 395

गणित: 381

सामाजिक अध्ययन: 392

विज्ञान: 408

कंप्यूटर विज्ञान: 550

कुल: 2550

टीजीटी रीजनल भाषा

असमिया: 8

बोडो: 2

बंगाली: 8

गारो: 1

गुजराती: 2

कन्नड़: 6

खासी: 3

मलयालम: 2

मणिपुरी: 11

मिज़ो: 6

उड़िया: 57

संथाली: 71

तेलुगु: 44

उर्दू: 2

कुल: 223

टीजीटी विविध विषय

म्यूजिक : 314

आर्ट: 279

पीईटी (पुरुष): 173

पीईटी (महिला): 299

लाइब्रेरियन : 124

कुल पद : 1189

Govt Jobs Eklavya School
