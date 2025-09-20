emrs recruitment 2025 10th 12th passed jobs apply online nests tribal gov in EMRS Recruitment 2025: क्लर्क, लैब अस्टिटेंट की भर्ती, 10वीं-12वीं पास उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
EMRS Recruitment 2025: क्लर्क, लैब अस्टिटेंट की भर्ती, 10वीं-12वीं पास उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन

EMRS ने 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए Teaching और Non-Teaching पदों पर भर्ती की घोषणा की। आवेदन ऑनलाइन 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 तक। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 07:21 PM
EMRS Recruitment 2025: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) ने 2025 के लिए टीचिंग के साथ-साथ नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस बार कुल 7267 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

EMRS Recruitment 2025: कौन कौन आवेदन कर सकता है?

भर्ती में प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जूनियर सचिवालय सहायक जैसे पद शामिल हैं। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए जूनियर सचिवालय सहायक और लैब अटेंडेंट पदों पर आवेदन संभव है, जबकि अन्य पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है।

EMRS Recruitment 2025: 10वीं-12वीं वालों के लिए इन पदों पर भर्ती

  • जूनियर सचिवालय सहायक (क्लर्क): 12वीं पास
  • लैब अटेंडेंट: 10वीं पास + प्रयोगशाला तकनीशियन या 12वीं साइंस पास

EMRS Recruitment 2025: आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन EMRS की आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर कर सकते हैं।

  • आवेदन शुरू: 19 सितंबर 2025
  • आवेदन की आखिरी तारीख: 23 अक्टूबर 2025

EMRS Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन?

1. nests.tribal.gov.in पर जाएं

2. भर्ती नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और सभी योग्यता शर्तें चेक करें

3. ऑनलाइन फॉर्म भरें और शुल्क जमा करें

4. आवेदन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें

