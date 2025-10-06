EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : 1620 पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं से स्नातक पास कर सकते हैं आवेदन

EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : EMRS नॉन-टीचिंग भर्ती 2025 में 1620 पदों के लिए आवेदन शुरू। महिला स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर तक करें।

EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : देश भर के आदिवासी छात्रों की शिक्षा को सशक्त बनाने वाले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) ने नॉन-टीचिंग पदों के लिए बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है। इस साल 1620 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें महिला स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और अन्य कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। यह भर्ती न सिर्फ युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है, बल्कि देश के आदिवासी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधा में भी सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : भर्ती विवरण और पदों का वितरण EMRS नॉन-टीचिंग भर्ती 2025 में कुल 1620 पद हैं। इन पदों में महिला स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन (पुरुष) 346, हॉस्टल वार्डन (महिला) 289, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 228 और लैब अटेंडेंट 146 पद शामिल हैं। वेतनमान 18000 रुपये से 1,12,400 रुपये तक है, जो पद के अनुसार अलग-अलग है।

EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : क्या है योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है। उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच है, हालांकि कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु अलग निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, पीजीटी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि लैब अटेंडेंट के लिए 30 वर्ष।

EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : आवेदन शुल्क एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये प्रति पद निर्धारित किया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को Part-A और Part-B सही-सही भरना होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो प्रत्येक पद के लिए शुल्क अलग से देना होगा।

EMRS Non Teaching Recruitment 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी। टियर-I में MCQ आधारित OMR परीक्षा होगी। इसके बाद टियर-II में वर्णनात्मक और MCQ आधारित परीक्षा होगी। प्रिंसिपल पद के लिए इंटरव्यू और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) पद के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा।