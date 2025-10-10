EMRS exam dates released EMRS Recruitment Exam dates pgt pgt Teaching Non Teaching Official Exam Dates Out EMRS Recruitment Exam dates : एकलव्य स्कूल TGT व PGT समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़EMRS exam dates released EMRS Recruitment Exam dates pgt pgt Teaching Non Teaching Official Exam Dates Out

EMRS Recruitment Exam dates : एकलव्य स्कूल TGT व PGT समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित

EMRS Recruitment Exam dates 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 02:34 PM
share Share
Follow Us on
EMRS Recruitment Exam dates : एकलव्य स्कूल TGT व PGT समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित

EMRS Recruitment Exam dates 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए टियर-I परीक्षा 13 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद पोस्ट वाइज व शिफ्ट वाइज शेड्यूल जारी होगा।

आपको बता दें कि ईएमआरएस भर्ती के लिए emrs.tribal.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन NESTS कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है। कंप्यूटर साइंस टीचर विषय के टीचरों की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य में पीजीटी पद पर प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य होगा।

पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता

प्रिंसिपल - 225 पद, स्नातकोत्तर + बीएड, 8-12 वर्ष का अनुभव

पीजीटी - 1460 पद, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर + बीएड

टीजीटी 3962 पद, संबंधित विषय में स्नातक + बी.एड. + सीटीईटी उत्तीर्ण

हॉस्टल वार्डन - 635, किसी भी विषय में स्नातक

महिला स्टाफ नर्स - 550 , बीएससी नर्सिंग

लेखाकार 61 - वाणिज्य/लेखा में स्नातक

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद, बारहवीं पास + टाइपिंग (30 शब्द प्रति मिनट हिंदी या 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग)

लैब अटेंडेंट 146 पद, , साइंस साइड से 12वीं पास या 10वीं एवं लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा

विषयवार वैकेंसी

पीजीटी

अंग्रेजी: 112

ये भी पढ़ें:एकलव्य स्कूल भर्ती में प्रवक्ता भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य, पहले सिर्फ PGT थे मान

हिंदी: 81

गणित: 134

रसायन विज्ञान: 169

भौतिकी: 198

जीव विज्ञान: 99

इतिहास: 140

भूगोल: 98

वाणिज्य: 120

अर्थशास्त्र: 155

कंप्यूटर विज्ञान: 154

कुल: 1460

टीजीटी

हिंदी: 424

अंग्रेज़ी: 395

गणित: 381

सामाजिक अध्ययन: 392

विज्ञान: 408

कंप्यूटर विज्ञान: 550

कुल: 2550

टीजीटी रीजनल भाषा

असमिया: 8

बोडो: 2

बंगाली: 8

गारो: 1

गुजराती: 2

कन्नड़: 6

खासी: 3

मलयालम: 2

मणिपुरी: 11

मिज़ो: 6

उड़िया: 57

संथाली: 71

तेलुगु: 44

उर्दू: 2

कुल: 223

टीजीटी विविध विषय

म्यूजिक : 314

आर्ट: 279

पीईटी (पुरुष): 173

पीईटी (महिला): 299

लाइब्रेरियन : 124

कुल पद : 1189

आवेदन फीस

प्रिंसिपल

महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500

अन्य सभी उम्मीदवार - 2500

पीजीटी व टीजीटी

महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500

अन्य सभी उम्मीदवार - 2000

नॉन टीचिंग स्टाफ

महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांग - 500

अन्य सभी उम्मीदवार - 1500

चयन प्रक्रिया

ईएमआरएस चयन प्रक्रिया 2025 में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट , साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन सहित कई चरण शामिल हैं, जिससे उम्मीदवारों की योग्यता, कौशल और विभिन्न पदों के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा। टियर I और टियर II लिखित परीक्षाएं सभी उम्मीदवारों को दो स्तरों में लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद पद के मुताबिक अलग अलग तरह का टेस्ट होगा।

अगर किसी अभ्यर्थी के मार्क्स मार्कशीट में सीजीपीए में दिए गए हैं तो वह अभ्यर्थी बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार उन्हें प्रतिशत में कन्वर्ट करे फिर उसकी डिटेल्स डाले। आवेदन फॉर्म में एग्जाम सिटी का विकल्प न होने के सवाल पर कहा गया है कि एग्जाम सिटी सिस्टम द्वारा अलॉट की जाएगी।

Teacher Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।