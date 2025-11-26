Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़EMRS exam dates : EMRS Recruitment pgt pgt Exam Dates shift timing admit card exam city date
EMRS exam dates : एकलव्य स्कूल भर्ती के किस पद की परीक्षा किस दिन, तिथियां व टाइमिंग जारी, एडमिट कार्ड कब

EMRS exam dates : एकलव्य स्कूल भर्ती के किस पद की परीक्षा किस दिन, तिथियां व टाइमिंग जारी, एडमिट कार्ड कब

संक्षेप:

EMRS exam dates : एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का पोस्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले और एडमिट कार्ड दो दिन पहले जारी होंगे।

Wed, 26 Nov 2025 11:39 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

EMRS exam dates : एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का पोस्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए टियर-I परीक्षा 13 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले और एडमिट कार्ड दो दिन पहले जारी होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नीचे देखें पोस्ट वाइज शेड्यूल -

डेट, पद, समय और अवधि

13.12.2025 प्रधानाचार्य 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे

13.12.2025 लेखाकार 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे

14.12.2025 पीजीटी 09.00 से 11.30 घंटे 02.30 घंटे

14.12.2025 टीजीटी और अन्य टीचर 14.30 से 17.00 घंटे 02.30 घंटे

21.12.2025 हॉस्टल वार्डन 09.00 से 11.00 घंटे 02.00 घंटे

21.12.2025 महिला स्टाफ नर्स 09.00 से 11.00 घंटे 02.00 घंटे

21.12.2025 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे

21.12.2025 लैब अटेंडेंट 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे

चयन प्रक्रिया

ईएमआरएस चयन प्रक्रिया 2025 में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट , साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन सहित कई चरण शामिल हैं, जिससे उम्मीदवारों की योग्यता, कौशल और विभिन्न पदों के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा। टियर I और टियर II लिखित परीक्षाएं सभी उम्मीदवारों को दो स्तरों में लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद पद के मुताबिक अलग अलग तरह का टेस्ट होगा।

अगर किसी अभ्यर्थी के मार्क्स मार्कशीट में सीजीपीए में दिए गए हैं तो वह अभ्यर्थी बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार उन्हें प्रतिशत में कन्वर्ट करे फिर उसकी डिटेल्स डाले। आवेदन फॉर्म में एग्जाम सिटी का विकल्प न होने के सवाल पर कहा गया है कि एग्जाम सिटी सिस्टम द्वारा अलॉट की जाएगी।

पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता

प्रिंसिपल - 225 पद

पीजीटी - 1460 पद

टीजीटी 3962 पद

हॉस्टल वार्डन - 635

महिला स्टाफ नर्स - 550

लेखाकार 61 -

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद

लैब अटेंडेंट 146 पद

विषयवार वैकेंसी

पीजीटी

अंग्रेजी: 112

हिंदी: 81

गणित: 134

रसायन विज्ञान: 169

भौतिकी: 198

जीव विज्ञान: 99

इतिहास: 140

भूगोल: 98

वाणिज्य: 120

अर्थशास्त्र: 155

कंप्यूटर विज्ञान: 154

कुल: 1460

टीजीटी

हिंदी: 424

अंग्रेज़ी: 395

गणित: 381

सामाजिक अध्ययन: 392

विज्ञान: 408

कंप्यूटर विज्ञान: 550

कुल: 2550

टीजीटी रीजनल भाषा

असमिया: 8

बोडो: 2

बंगाली: 8

गारो: 1

गुजराती: 2

कन्नड़: 6

खासी: 3

मलयालम: 2

मणिपुरी: 11

मिज़ो: 6

उड़िया: 57

संथाली: 71

तेलुगु: 44

उर्दू: 2

कुल: 223

टीजीटी विविध विषय

म्यूजिक : 314

आर्ट: 279

पीईटी (पुरुष): 173

पीईटी (महिला): 299

लाइब्रेरियन : 124

कुल पद : 1189

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Eklavya School
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।