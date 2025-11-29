EMRS Exam City OUT : एकलव्य स्कूल भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी nests.tribal.gov.in पर जारी, Direct Link
EMRS exam city : एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी कर दी गई है। nests.tribal.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं।
EMRS exam city : एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी कर दी गई है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ईएमआरएस की आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपनी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर (जिसके शुरुआती डिजिट 2599 हैं) और पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय बनाए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से दो-दो दिन पहले जारी होंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए टियर-I परीक्षा 13 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि यह एडमिट कार्ड नहीं है। यह सिर्फ एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप है। इसमें सिर्फ परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकें। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से दो दो दिन पहले जारी होंगे।
नीचे देखें पोस्ट वाइज शेड्यूल -
डेट, पद, समय और अवधि
13 दिसंबर 2025 प्रधानाचार्य 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे
13 दिसंबर 2025 लेखाकार 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे
14 दिसंबर 2025 पीजीटी 09.00 से 11.30 घंटे 02.30 घंटे
14 दिसंबर 2025 टीजीटी और अन्य टीचर 14.30 से 17.00 घंटे 02.30 घंटे
21 दिसंबर 2025 हॉस्टल वार्डन 09.00 से 11.00 घंटे 02.00 घंटे
21 दिसंबर 2025 महिला स्टाफ नर्स 09.00 से 11.00 घंटे 02.00 घंटे
21 दिसंबर 2025 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे
21 दिसंबर 2025 लैब अटेंडेंट 14.30 से 16.30 घंटे 02.00 घंटे
चयन प्रक्रिया
ईएमआरएस चयन प्रक्रिया 2025 में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट , साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन सहित कई चरण शामिल हैं, जिससे उम्मीदवारों की योग्यता, कौशल और विभिन्न पदों के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा। टियर I और टियर II लिखित परीक्षाएं सभी उम्मीदवारों को दो स्तरों में लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद पद के मुताबिक अलग अलग तरह का टेस्ट होगा।
पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता
प्रिंसिपल - 225 पद
पीजीटी - 1460 पद
टीजीटी 3962 पद
हॉस्टल वार्डन - 635
महिला स्टाफ नर्स - 550
लेखाकार 61 -
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद
लैब अटेंडेंट 146 पद
विषयवार वैकेंसी
पीजीटी
अंग्रेजी: 112
हिंदी: 81
गणित: 134
रसायन विज्ञान: 169
भौतिकी: 198
जीव विज्ञान: 99
इतिहास: 140
भूगोल: 98
वाणिज्य: 120
अर्थशास्त्र: 155
कंप्यूटर विज्ञान: 154
कुल: 1460
टीजीटी
हिंदी: 424
अंग्रेज़ी: 395
गणित: 381
सामाजिक अध्ययन: 392
विज्ञान: 408
कंप्यूटर विज्ञान: 550
कुल: 2550
टीजीटी रीजनल भाषा
असमिया: 8
बोडो: 2
बंगाली: 8
गारो: 1
गुजराती: 2
कन्नड़: 6
खासी: 3
मलयालम: 2
मणिपुरी: 11
मिज़ो: 6
उड़िया: 57
संथाली: 71
तेलुगु: 44
उर्दू: 2
कुल: 223
टीजीटी विविध विषय
म्यूजिक : 314
आर्ट: 279
पीईटी (पुरुष): 173
पीईटी (महिला): 299
लाइब्रेरियन : 124
कुल पद : 1189