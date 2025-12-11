EMRS Admit Card 2025 : 7267 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी, nests.tribal.gov.in से डाउनलोड करें

संक्षेप: EMRS Admit Card 2025 : EMRS भर्ती के एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही अब परीक्षा की उलटी गिनती शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे समय से हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा दिन सभी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचें।

EMRS Admit Card 2025 : Eklavya Model Residential Schools (EMRS) में 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। National Education Society for Tribal Students (NESTS) ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब रजिस्टर किए गए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों श्रेणियों की भर्ती शामिल है।

EMRS Admit Card 2025 : ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा। NESTS ने साफ कहा है कि कोई भी छात्र बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हॉल टिकट पर उम्मीदवार की फोटो, रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी साफ-साफ मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ ही वैध सरकारी फोटो-ID ले जाना भी अनिवार्य है।

इस भर्ती में कुल 7,267 पद शामिल हैं जिनमें प्रिंसिपल, PGT, TGT, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट जैसे कई पद हैं। सबसे ज्यादा रिक्तियां TGT (3962) और PGT (1460) पदों पर हैं। वहीं प्रिंसिपल के 225, फीमेल स्टाफ नर्स के 550, हॉस्टल वार्डन के 635, अकाउंटेंट के 61, JSA के 228, और लैब अटेंडेंट के 146 पद शामिल हैं।

EMRS Admit Card 2025 : इन तारीखों पर ह

परीक्षा तारीखों की बात करें तो प्रिंसिपल और अकाउंटेंट की परीक्षा 13 दिसंबर, जबकि TGT और PGT की परीक्षा 14 दिसंबर 2025 को कराई जाएगी। अन्य नॉन-टीचिंग पदों की परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को होगी।