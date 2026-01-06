EMRS Answer Key 2025 OUT : एकलव्य स्कूल परीक्षा आंसर-की nests.tribal.gov.in पर जारी, Direct Link
EMRS Answer Key 2025 : नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल (EMRS) एकलव्य स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 की आंसर-की जारी कर दी है।
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। नेस्ट्स ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ऑबजेक्शन विंडो भी खोल दिया है, ऐसे में जिन उम्मीदवारों को आंसर-की से जुड़ी कोई आपत्ति है, वे अपनी शिकायत ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा।
पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता
प्रिंसिपल - 225 पद
पीजीटी - 1460 पद
टीजीटी 3962 पद
हॉस्टल वार्डन - 635
महिला स्टाफ नर्स - 550
लेखाकार 61 -
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद
लैब अटेंडेंट 146 पद
विषयवार वैकेंसी
पीजीटी
अंग्रेजी: 112
हिंदी: 81
गणित: 134
रसायन विज्ञान: 169
भौतिकी: 198
जीव विज्ञान: 99
इतिहास: 140
भूगोल: 98
वाणिज्य: 120
अर्थशास्त्र: 155
कंप्यूटर विज्ञान: 154
कुल: 1460
टीजीटी
हिंदी: 424
अंग्रेज़ी: 395
गणित: 381
सामाजिक अध्ययन: 392
विज्ञान: 408
कंप्यूटर विज्ञान: 550
कुल: 2550
टीजीटी रीजनल भाषा
असमिया: 8
बोडो: 2
बंगाली: 8
गारो: 1
गुजराती: 2
कन्नड़: 6
खासी: 3
मलयालम: 2
मणिपुरी: 11
मिज़ो: 6
उड़िया: 57
संथाली: 71
तेलुगु: 44
उर्दू: 2
कुल: 223
टीजीटी विविध विषय
म्यूजिक : 314
आर्ट: 279
पीईटी (पुरुष): 173
पीईटी (महिला): 299
लाइब्रेरियन : 124
कुल पद : 1189