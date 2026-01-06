Hindustan Hindi News
EMRS Answer Key 2025 OUT : एकलव्य स्कूल परीक्षा आंसर-की nests.tribal.gov.in पर जारी, Direct Link

EMRS Answer Key 2025 OUT : एकलव्य स्कूल परीक्षा आंसर-की nests.tribal.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

Jan 06, 2026 11:11 am IST

Jan 06, 2026 11:11 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
EMRS Answer Key 2025 : नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल (EMRS) एकलव्य स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 की आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। नेस्ट्स ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ऑबजेक्शन विंडो भी खोल दिया है, ऐसे में जिन उम्मीदवारों को आंसर-की से जुड़ी कोई आपत्ति है, वे अपनी शिकायत ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा।

Direct Link

पद का नाम , वैकेंसी, और योग्यता

प्रिंसिपल - 225 पद

पीजीटी - 1460 पद

टीजीटी 3962 पद

हॉस्टल वार्डन - 635

महिला स्टाफ नर्स - 550

लेखाकार 61 -

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) - 228 पद

लैब अटेंडेंट 146 पद

विषयवार वैकेंसी

पीजीटी

अंग्रेजी: 112

हिंदी: 81

गणित: 134

रसायन विज्ञान: 169

भौतिकी: 198

जीव विज्ञान: 99

इतिहास: 140

भूगोल: 98

वाणिज्य: 120

अर्थशास्त्र: 155

कंप्यूटर विज्ञान: 154

कुल: 1460

टीजीटी

हिंदी: 424

अंग्रेज़ी: 395

गणित: 381

सामाजिक अध्ययन: 392

विज्ञान: 408

कंप्यूटर विज्ञान: 550

कुल: 2550

टीजीटी रीजनल भाषा

असमिया: 8

बोडो: 2

बंगाली: 8

गारो: 1

गुजराती: 2

कन्नड़: 6

खासी: 3

मलयालम: 2

मणिपुरी: 11

मिज़ो: 6

उड़िया: 57

संथाली: 71

तेलुगु: 44

उर्दू: 2

कुल: 223

टीजीटी विविध विषय

म्यूजिक : 314

आर्ट: 279

पीईटी (पुरुष): 173

पीईटी (महिला): 299

लाइब्रेरियन : 124

कुल पद : 1189

