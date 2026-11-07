नौकरी से निकाला तो कर्मचारी की हो गई चांदी! 4 महीने की सैलरी मिली, फिर दूसरी कंपनी में ज्यादा पैकेज पर मिली जॉब

कर्मचारी ने दावा किया कि नए मैनेजर की नियुक्ति किसी की सिफारिश पर हुई थी और उन्हें पहले किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का अनुभव नहीं था। उनके मुताबिक, मैनेजर कर्मचारियों के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देते थे।

नौकरी जाने की खबर किसी भी कर्मचारी को परेशान करने वाली हो सकती है। लेकिन एक कर्मचारी के लिए यह वरदान साबित हो गया। जी हां, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही मामला चर्चे में है। खबर ये है कि एक कर्मचारी ने ऑफिस के बदलते माहौल को पहले ही भांप लिया और नौकरी जाने से पहले ही दूसरी जगह अवसर तलाशने शुरू कर दिए। आखिरकार, उसकी यह तैयारी काम आई और नौकरी जाने के बाद उसे पहले से बेहतर पैकेज वाली जॉब मिल गई। इतना ही नहीं, उसे कंपनी से चार महीने से ज्यादा का सेवरेंस पैकेज भी मिला।

बता दें कि यह मामला तब सामने आया, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ayesha_fatiima नाम के यूजर ने Reddit की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'भाई ने छंटनी को प्रमोशन में बदल दिया।'

नए मैनेजर के आने के बाद कर्मचारी को हुआ शक रेडिट यूजर के मुताबिक, कंपनी में उनके काम की लगातार तारीफ हो रही थी। लोगों से अच्छा फीडबैक मिल रहा था। इतना ही नहीं कंपनी के अलग-अलग लेवल्स पर उनके पर्फार्मेंस को सराहा जा रहा था। यहां तक कि कंपनी के कंट्री हेड ने भी उनके काम की प्रशंसा की थी। हालांकि, टीम में नए मैनेजर के आने के बाद माहौल बदलने लगा। कर्मचारी को मैनेजर के काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। ऐसे में कर्मचारी ने अपने भविष्य को भांप लिया था। इसलिए मैनेजर के आने के करीब दो सप्ताह बाद ही कर्मचारी ने दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पोस्ट में कर्मचारी ने दावा किया कि नए मैनेजर की नियुक्ति किसी की सिफारिश पर हुई थी और उन्हें पहले किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का अनुभव नहीं था। उनके मुताबिक, मैनेजर कर्मचारियों के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देते थे। अगर कोई उनके फैसलों पर सवाल उठाता या असहमति जताता, तो वे नाराज हो जाते थे।

पोस्ट में कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि मैनेजर के पहले साल में ही टीम के तीन लोगों को बाहर कर दिया गया था। टीम में कर्मचारियों से बिना सवाल किए निर्देशों का पालन करने की उम्मीद की जाती थी। इन घटनाओं के बाद कर्मचारी को अपनी नौकरी पर भी खतरा महसूस होने लगा।

ज्यादा सैलरी बनी नौकरी जाने की वजह? कर्मचारी को आशंका थी कि साल के अंत में होने वाले कंपनी के रिस्ट्रेक्चरिंग के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसकी एक वजह उनकी ज्यादा सैलरी भी थी। उनका दावा था कि उनकी सैलरी अपने मैनेजर से भी अधिक थी। कुछ समय बाद कंपनी ने उन्हें परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर डाल दिया। इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारी को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए तय समय दिया जाता है। हालांकि, कर्मचारी पहले ही दूसरी नौकरी के विकल्प तलाश चुका था।

चार महीने से ज्यादा की सैलरी और नई नौकरी आखिरकार, कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इस दौरान उसकी दूसरी नौकरी तलाश ली थी। उसे नई कंपनी में पहले से ज्यादा सैलरी पर नौकरी मिल गई। खास बात यह रही कि नई नौकरी पूरी तरह रिमोट यानी वर्क फ्रॉम होम थी। इसके अलावा, पुरानी कंपनी से उसे चार महीने से ज्यादा की सैलरी के बराबर सेवरेंस पे भी मिला। इस तरह नौकरी जाने के बावजूद उसके करियर और कमाई दोनों के लिहाज से बेहतर स्थिति बन गई। साथ ही कर्मचारी ने कुछ सप्ताह की छुट्टी ली और खुद को काम के तनाव से उबरने का समय दिया।