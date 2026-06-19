58000 कमाने वाले को HR ने 60 हजार देकर नौकरी पर रखा, फिर 85000 के ऑफर ने दिया मेहनत का इनाम

दिल्ली की एक को-फाउंडर कनिका जैन ने सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार इंटरव्यू में बेहतर सैलरी की उम्मीद लेकर पहुंचा था। बातचीत के दौरान HR ने उससे उसकी करेंट मासिक सैलरी पूछी। उम्मीदवार ने बताया कि वह 58000 रुपये प्रति माह कमा रहा है।

आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स का एक डॉयलॉग है कि काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे भागेगी। किसी भी कर्मचारी की कामयाबी का मतलब है उसकी योग्यता के मुताबिक सैलरी का मिलना। क्योंकि नौकरी के दौरान होने वाली सैलरी की बातचीत अक्सर यह दिखा देती है कि कोई कंपनी किसी उम्मीदवार को कितनी अहमियत देती है। एक ऐसी ही घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें एक एंप्लॉई के लिए उचित वेतन की मांग से शुरू हुई बातचीत आत्मसम्मान, करियर ग्रोथ और अपनी असली कीमत पहचानने का सबक बन गई।

क्या है पूरा मामला दरअसल, दिल्ली की एक को-फाउंडर कनिका जैन ने सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार इंटरव्यू में बेहतर सैलरी की उम्मीद लेकर पहुंचा था। बातचीत के दौरान HR ने उससे उसकी करेंट मासिक सैलरी पूछी। उम्मीदवार ने बताया कि वह 58000 रुपये प्रति माह कमा रहा है। इसके बाद HR ने उसे 60,000 रुपये प्रति माह का ऑफर दिया और इसे एक "उचित बढ़ोतरी" बताया। हालांकि, उम्मीदवार का मानना था कि उसके स्किल्स, सर्टिफिकेशन और काम करने के एक्सपीरियंस के आधार पर उसे इससे बेहतर वेतन मिलना चाहिए। उसने बताया कि अपनी योग्यता और कंपनी में दिए जाने वाले योगदान को देखते हुए वह करीब 75,000 रुपये प्रति माह की सैलरी की उम्मीद कर रहा था।

कंपनी का ऑफर स्वीकारा लेकि HR ने उम्मीदवार के इस मांग पर सहमति नहीं जताई और कहा कि वेतन को लेकर अपेक्षाएं "वास्तविक" होनी चाहिए। इसके बजाय कंपनी ने उम्मीदवार को समझाया कि इस भूमिका में उसे सीखने और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। उम्मीदवार कुछ समय तक असमंजस में रहा कि उसे वेतन को लेकर और बातचीत करनी चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने कंपनी का ऑफर स्वीकार कर लिया।

ज्यादा जिम्मेदारियों के बावजूद रहा अच्छा परफार्मेंस लेकिन कंपनी में शामिल होने के बाद स्थिति बदलने लगी। नौकरी शुरू करने के सिर्फ दो महीने बाद ही उम्मीदवार को पहले से ज्यादा जिम्मेदारियां और अतिरिक्त काम सौंप दिया गया। इसके बावजूद उसका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा। वह समय पर अपने सभी काम पूरे करता रहा और काम की क्वालिटी भी बनी रही। हालांकि, बढ़ते कार्यभार और बेहतर योगदान के बावजूद उसे न तो कोई विशेष पहचान मिली और न ही उसकी सराहना की गई।

85000 रुपये का जॉब ऑफर समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती रहीं, लेकिन उसकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी काम बढ़ता गया, पर मेहनत के अनुरूप वेतन नहीं बढ़ा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया, जब उम्मीदवार को दूसरी कंपनी से 85000 रुपये प्रति माह की नौकरी का ऑफर मिला। बेहतर वेतन और अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान मिलने की वजह से उसने नई नौकरी स्वीकार करने और वर्तमान कंपनी से इस्तीफा देने का फैसला किया।

मैनेजर ने जताई निराशा इसके बाद इस्तीफा देने के बाद मैनेजर ने निराशा जताई और कहा कि उम्मीदवार को पहले इस बारे में बताना चाहिए था, ताकि कंपनी उसकी समस्या का कोई समाधान निकालने की कोशिश कर सकती। हालांकि, इस घटना ने एक अलग सच्चाई भी सामने रखी। जब उम्मीदवार ने शुरुआत में ही अपनी सैलरी को लेकर अपेक्षाएं और चिंताएं जाहिर की थीं, तब कंपनी ने उसकी योग्यता और योगदान को उचित महत्व नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही उसे दूसरी जगह से बेहतर ऑफर मिला और उसने इस्तीफा दिया, तब कंपनी को उसकी अहमियत महसूस होने लगी।

क्या मिली सीख इस घटना से मिली सीख साझा करते हुए कनिका जैन ने कहा कि कंपनियों को कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और योगदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कम वेतन देकर केवल सीखने के अवसरों का वादा करना तब एक चेतावनी संकेत बन जाता है, जब बाद में कर्मचारी की मेहनत और उपलब्धियों को उचित पहचान नहीं मिलती।