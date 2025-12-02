Hindustan Hindi News
एलन मस्क की छात्रों को सलाह, कॉलेज जरूरी नहीं, अगर जा रहे हैं तो क्या सीखें, कैसे पढ़ें, किन स्किल्स की वेल्यू

संक्षेप:

एलन मस्क ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता स्किल्स सीखने के लिए कॉलेज जाना चाहिए लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपको तरह तरह के विषयों में बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए।

Tue, 2 Dec 2025 03:24 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एआई और टेक्नोलॉजी काम करने के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं। एआई कॉलेजों की कई डिग्रियों को रद्दी में तब्दील कर रहा है। पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं। हर छात्र जानना चाहता है कि आने वाले समय में किस स्किल व डिग्री की वेल्यू होगी। इस बदलते दौर में एलन मस्क की सलाह छात्रों के लिए बेहद अहम है जो उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में दी। स्पेसएक्स के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कहा है कि कॉलेज अनिवार्य नहीं है। कॉलेज महज एक डिग्री लेने की जगह नहीं है बल्कि खुद को समझने और चीजों को खंगालने का एक फेज है। उन्होंने जेरोधा के फाउंडर निखिल कामथ के साथ पॉडकास्ट में यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या इस बदलते जमाने में बच्चों का कॉलेज जाना जरूरी है?

कॉलेज जरूरी नहीं लेकिन जा रहे हैं तो तरह तरह के विषयों को पढ़ें

उन्होंने कहा, 'अगर आप सामाजिक कारणों से कॉलेज जाना चाहते हैं आपको यह विचार करना होगा कि क्या ये स्किल्स की भविष्य में जरूरत होगी? संभवत: नहीं। क्योंकि हम एक पोस्ट वर्क सोसायटी में बदलने जा रहे हैं। आप कॉलेज में अपनी उम्र के लोगों के बीच लर्निग माहौल में सीखते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कॉलेज जाना चाहते हैं तो वहां कई तरह के कोर्सेज को लेना चाहिए।

साइंस पढ़ रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज भी पढ़ें। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी भी सीखें। क्रॉस-डिसिप्लिनरी थिंकिंग ही सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। मुझे नहीं लगता है स्किल्स के लिए आपको कॉलेज जाना चाहिए लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपको तरह तरह के विषयों में बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। एआई और रोबोटिक्स सुपरसोनिक सुनामी हैं। यह हम सबसे बड़ा बदलाव देखेंगे। मेरा बेटा टेक्नोलॉजी में डूबा हुआ है। वो जानता है आने वाले समय में संभवत: एआई ही उनकी स्किल्स बनाएंगे। लेकिन वो फिर भी कॉलेज जाना चाहता है।'

कॉलेज में मिलने वाली नेटवर्किंग की वेल्यू डिग्री से ज्यादा

निखिल कामत के पॉडकास्ट पीपुल बाय डब्ल्यूटीएफ में एलन मस्क ने कहा कि कॉलेज में ही भविष्य के को-फाउंडर, टीममेट, मेंटर्स मिलते हैं। वहीं सोच को बदलने वाली बातचीत होती है। कई बार नेटवर्किंग डिग्री से भी ज्यादा काम की साबित होती है। कॉलेज में टीमवर्क, कम्युनिकेशन, असफलता को झेलना सीखते हैं। यहां छात्र परिपक्व होते हैं।

काम करना पूरी तरह से वैकल्पिक हो जाएगा

एलन मस्क ने इंटरव्यू में भविष्यवाणी की है कि आने वाले 10 से 20 साल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और रोबोटिक्स में तेजी से हो रहे विकास के कारण काम करना पूरी तरह से वैकल्पिक हो जाएगा। मस्क का मानना है कि मशीनें जल्द ही ज्यादातर शारीरिक और बौद्धिक श्रम संभाल लेंगी, जिससे इंसानों के पास केवल वही काम करने का विकल्प होगा, जो वे पसंद से करना चाहें।

“मेरा अंदाजा है कि भविष्य में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। लोग इसे 20 साल बाद वापस ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि यह गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही होगा। 20 साल से भी कम समय में, शायद 10 या 15 साल में, AI और रोबोटिक्स में तरक्की हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले आएगी जहाँ काम करना ऑप्शनल हो जाएगा।”

काम करना एक शौक या पसंद का विषय होगा

अपने इस विजन को समझाते हुए एलन मस्क ने भविष्य में काम करने की तुलना घर पर सब्जियां उगाने के विकल्प से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी जरूरत की सब्जियां खुद उगा सकता है या फिर स्टोर से खरीद सकता है, उसी तरह भविष्य में काम करना एक शौक या पसंद का विषय होगा। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे और करेंगे, जबकि ज्यादातर लोगों के लिए यह जरूरी नहीं रहेगा।

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
