EIL Recruitment 2025: एसोसिएट इंजीनियर के कई पद खाली, सैलरी 1.12 लाख तक

संक्षेप:

EIL भर्ती 2025 के तहत एसोसिएट इंजीनियर के 42 पदों पर आवेदन शुरू। यहां जानिए योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू शेड्यूल की पूरी जानकारी।

Dec 22, 2025 07:46 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
EIL Recruitment 2025: सरकारी पीएसयू में इंजीनियरिंग करियर बनाने का सपना देख रहे अनुभवी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III और ग्रेड IV के कुल 42 पदों पर भर्ती के लिए EIL Recruitment 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती खास तौर पर उन इंजीनियरों के लिए है, जिनके पास रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का ठोस अनुभव है।

EIL की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल EIL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

EIL Recruitment 2025: किन पदों पर होगी भर्ती?

EIL भर्ती 2025 के तहत अलग-अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एसोसिएट इंजीनियर के पद भरे जाएंगे। इनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और वेल्डिंग/एनडीटी जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं।

पदों का विवरण इस प्रकार है:

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III (सिविल) - 8 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III (मैकेनिकल) - 10 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III (वेल्डिंग/एनडीटी) - 7 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III (इलेक्ट्रिकल) - 6 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 3 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV (सिविल) - 2 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV (मैकेनिकल) - 4 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV (वेल्डिंग/एनडीटी) - 1 पद
  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV (इलेक्ट्रिकल) - 1 पद

EIL Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

इन पदों के लिए उम्मीदवार का B.E./B.Tech./B.Sc (इंजीनियरिंग) पास होना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष CGPI होना चाहिए।

ग्रेड III पदों के लिए कम से कम 9 साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव जरूरी है।

ग्रेड IV पदों के लिए न्यूनतम 13 साल का अनुभव अनिवार्य है।

अनुभव मुख्य रूप से रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से जुड़ा होना चाहिए। LNG पोर्ट, ऑफशोर और जेट्टी प्रोजेक्ट्स का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

EIL Recruitment 2025: आयु सीमा क्या है?

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III के लिए अधिकतम आयु 41 वर्ष

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष

आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

EIL Recruitment 2025: सैलरी और अन्य सुविधाएं

EIL भर्ती 2025 की सबसे बड़ी खासियत इसकी आकर्षक सैलरी है।

  • ग्रेड III के लिए 86,400 रुपये से 96,000 रुपये प्रति माह
  • ग्रेड IV के लिए 1,00,800 रुपये से 1,12,000 रुपये प्रति माह

इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की भरपाई, ट्रैवल अलाउंस, पेड लीव और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

EIL Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

EIL में चयन प्रक्रिया पूरी तरह इंटरव्यू आधारित होगी। पात्र उम्मीदवारों के आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। कुछ पदों के लिए जनवरी 2026 में वॉक-इन इंटरव्यू भी निर्धारित किए गए हैं।

EIL Recruitment 2025: नौकरी की शर्तें और पोस्टिंग

यह नियुक्ति फिक्स्ड टर्म बेसिस पर होगी, जिसकी अवधि 1 से 2 साल की होगी और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग देश के अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे बीना, दहेज, वडीनार, विशाखापट्टनम, रायपुर सहित भारत और विदेश में भी हो सकती है।

EIL Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को EIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर इंटरव्यू के दिन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर, EIL भर्ती 2025 अनुभवी इंजीनियरों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जहां ऊंची सैलरी, बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रतिष्ठित PSU में काम करने का मौका मिलता है।

