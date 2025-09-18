EIL Recruitment 2025: इंजीनियरों के लिए मौका, बिना लिखित परीक्षा हो रही है भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख करीब
EIL Associate Engineer भर्ती 2025 में बिना लिखित परीक्षा 48 पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में सैलरी 72,000 से 96,000 रुपये तक है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 सितंबर तय की गई है।
EIL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने एसोसिएट इंजीनियर भर्ती 2025 निकाली है। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कुल 48 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 24 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यदि आप भी इंजीनियर हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाह रहे हैं तो आवेदन की आखिरी तारीख का ध्यान रखें।
EIL Recruitment 2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
- नोटिफिकेशन जारी: 9 सितंबर 2025
- आवेदन शुरू: 10 सितंबर 2025
- आवेदन की आखिरी तारीख: 24 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)
- इंटरव्यू डेट: 8, 9, 29 और 30 अक्टूबर 2025
EIL Recruitment 2025 के लिए कितनी हो सकती है सैलरी
इस भर्ती में सैलरी पैकेज भी आकर्षक है। ग्रेड-II पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 72,000 रुपये से 80,000 रुपये तक वेतन मिलेगा, वहीं ग्रेड-III पदों पर यह वेतन 86,400 रुपये से 96,000 रुपये तक होगा। शहर की श्रेणी (X, Y, Z कैटेगरी) के हिसाब से वेतनमान तय किया जाएगा।
EIL Recruitment 2025 के लिए क्या है पात्रता
पात्रता की बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी या बीटेक/बीई डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 37 से 41 वर्ष तक रखी गई है, और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। कुल 48 पदों में प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पाइपिंग, सिविल, एनवायरनमेंट समेत कई विभागों में भर्तियां की जाएंगी।
EIL Recruitment 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट recruitment.eil.co.in पर जाना होगा। वहां “Associate Engineer Recruitment 2025” सेक्शन खोलकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना जरूरी है।