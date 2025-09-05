मुंबई में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी कब? क्या स्कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद

मुंबई में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी अब 8 सितंबर को होगी। गणेश विसर्जन और ईद जुलूस टकराने से बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। इस दिन स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।

Eid-e-Milad holiday mumbai : महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए मुंबई शहर और उपनगरों में ईद-ए-मिलाद की सार्वजनिक छुट्टी की तारीख बदल दी है। पहले यह छुट्टी 5 सितंबर को घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे 8 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा।

क्यों बदली गई छुट्टी? दरअसल, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, जब गणेश विसर्जन के विशाल जुलूस निकलेंगे। ऐसे में प्रशासन ने समुदायों के बीच सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए छुट्टी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मुस्लिम समाज ने भी अपने जुलूस 8 सितंबर को निकालने पर सहमति जताई।

बाकी जिलों में छुट्टी जस की तस महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र के अन्य जिलों में 5 सितंबर की छुट्टी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहां छुट्टी पहले की तरह 5 सितंबर को ही रहेगी।

क्या स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद? जी हां। मुंबई में 8 सितंबर को बैंक और सरकारी दफ्तरों की तरह ही स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे। हालांकि, छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने स्कूलों से आधिकारिक अपडेट जरूर चेक करें।

गौरतलब है कि अगस्त में भी महाराष्ट्र के कई जिलों में खराब मौसम की वजह से स्कूल बंद करने पड़े थे। 20 और 21 अगस्त को लोनावला नगर परिषद ने आईएमडी के रेड अलर्ट के बाद सभी प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था।