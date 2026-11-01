60 देशों के 4 करोड़ बच्चों पर भारी पड़ी 11 साल की बच्ची, कैसे बनी चैंपियन
मिस्र की 11 साल की मयार ओथमान ने दुबई में 40 मिलियन छात्रों को हराकर अरब रीडिंग चैलेंज जीता और 5 लाख दिरहम का बड़ा इनाम अपने नाम किया।
किताबों में एक अलग ही दुनिया बसती है, और जो इस दुनिया में पूरी तरह खो जाता है, वह असल जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर ही लेता है। यह बात मिस्र की महज 11 साल की एक बच्ची ने पूरी तरह सच साबित कर दिखाई है। दुबई में हुए 10वें 'अरब रीडिंग चैलेंज' में इस छोटी सी बच्ची ने अपनी काबलियत का ऐसा परचम लहराया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मयार ओथमान अल शौरबागी नाम की इस होनहार बच्ची ने 60 अलग-अलग देशों के 4 करोड़ (40 मिलियन) से भी ज्यादा छात्रों को पछाड़कर इस बेहद कड़े मुकाबले में पहली जगह बनाई है। इस शानदार जीत के साथ ही मयार ने 5 लाख दिरहम का भारी-भरकम इनाम भी अपने नाम कर लिया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि तालीम और किताबों की ताकत का एक ऐसा मुजाहिरा था, जिसने वहां मौजूद हर शख्स के दिल को छू लिया।
दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 29 अक्टूबर को जब इस विजेता के नाम का ऐलान हुआ, तो वहां का नजारा बेहद जज्बाती था। जैसे ही मयार का नाम पुकारा गया, खुशी के मारे वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। इसके बाद वह सीधे जमीन पर बैठी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए उसने फर्श को चूमा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
इस भावुक कर देने वाले पल को और भी खास बना दिया यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने। मयार को ट्रॉफी सौंपने के लिए जब वह मंच पर आए, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से इस बच्ची का माथा चूमा और उसे गले से लगा लिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, शेख मोहम्मद ने अपने कपड़ों पर लगा अपना खुद का बैज निकाला और उसे मयार के कपड़ों पर लगा दिया। यह एक ऐसा सम्मान था, जिसने इस बच्ची की कामयाबी और खुशी को कई गुना बड़ा कर दिया।
आखिर मयार ने यह मुकाम कैसे हासिल किया?
मयार की यह जीत कोई रातों-रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसकी गहरी लगन और किताबों के प्रति बेपनाह मोहब्बत है। इस खिताब को जीतने के लिए उसने 60 देशों के 4 करोड़ 28 लाख 6 हजार 428 (40,286,428) छात्रों को कड़ी टक्कर दी। मयार ने इस सफर के दौरान कुल 60 किताबें पढ़ीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अकेले मिस्र से इस मुकाबले में 1.76 करोड़ (17.6 मिलियन) से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से मयार को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।
मुकाबले का आखिरी राउंड भी बहुत दिलचस्प रहा। इस फाइनल में छह प्रतियोगी पहुंचे थे, जिनसे लाइव ऑडियंस के सामने मुश्किल सवाल पूछे गए। हर फाइनलिस्ट को अपना जवाब देने के लिए सिर्फ एक मिनट का वक्त दिया गया था। विजेता का फैसला करने में वहां मौजूद दर्शकों की वोटिंग ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, और मयार ने हर कसौटी पर खुद को सबसे बेहतर साबित किया।
कामयाबी के पीछे परिवार और स्कूल का हाथ
अपनी इस बड़ी जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए मयार ने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने परिवार और स्कूल को दिया। उसने कहा, "मेरी मां, मेरे पिता और मेरे पूरे परिवार ने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे स्कूल ने भी मुझे एक ऐसा शानदार माहौल दिया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सकी।" मयार ने बताया कि शब्दों की दुनिया में उसका यह सफर यूं ही अचानक शुरू नहीं हुआ था। शुरुआत में उसे कविताएं सुनने और पढ़ने का काफी शौक था। धीरे-धीरे यही शौक किताबों और अरबी भाषा के प्रति एक गहरे लगाव में बदल गया, जिसने आज उसे इस बड़े मंच तक पहुंचा दिया है।
मिस्र की सूचना मंत्री बनने का है सपना
मयार सिर्फ एक अच्छी पाठक नहीं है, बल्कि उसके सपने भी आसमान छूने वाले हैं। वह आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में आना चाहती है और अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहती है। 11 साल की इस बच्ची का सपना बड़ा होकर मिस्र का 'सूचना मंत्री' बनना है। अरबी भाषा के प्रति उसका प्यार और इसकी सांस्कृतिक अहमियत को बचाए रखने की ख्वाहिश ही उसे इस बड़े सपने की तरफ खींच रही है। इसके साथ ही मयार ने दुनिया भर के बच्चों को भी एक खास पैगाम दिया। उसने सभी से पढ़ने की आदत डालने की अपील की। मयार का मानना है कि शिक्षा और ज्ञान वो सबसे ताकतवर हथियार हैं, जिनके जरिए दुनिया के किसी भी बड़े विवाद या संघर्ष को खत्म किया जा सकता है और एक बेहतर कल की मजबूत नींव रखी जा सकती है।
इनाम के पैसों का क्या करेगी मयार?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मयार की सोच अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा परिपक्व है। वह अपने 5 लाख दिरहम के इनाम का इस्तेमाल अपने स्कूल में एक शानदार लाइब्रेरी बनाने के लिए करना चाहती है। उसका मकसद है कि उसके स्कूल के बाकी बच्चों को भी किताबों तक आसानी से पहुंच मिल सके। गौरतलब है कि अरब रीडिंग चैलेंज का यह 10वां संस्करण कई मायनों में काफी खास रहा। पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों की तादाद में 24 फीसदी का भारी इजाफा दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि आज भी बच्चों में पढ़ने की आदत को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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