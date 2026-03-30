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DoE 9th, 11th Result 2026: दिल्ली स्कूल 9वीं-11वीं का रिजल्ट, Student ID से कर सकेंगे डाउनलोड

Mar 30, 2026 12:24 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Delhi School Result 2026: शिक्षा निदेशालय (DoE), दिल्ली जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 2026 घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। छात्र edudel.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख पाएंगे।

DoE 9th, 11th Result 2026: दिल्ली स्कूल 9वीं-11वीं का रिजल्ट, Student ID से कर सकेंगे डाउनलोड

Delhi Class 9, 11 Result 2025-26, edudel: दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। शिक्षा निदेशालय (DoE), दिल्ली जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 2026 घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक बड़ी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शिक्षा विभाग किसी भी समय स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर सकता है।

रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख पाएंगे। छात्रों की सुविधा के लिए हमने यहां स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया है:

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल edudel.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Result 2025-26' या 'Class 9 & 11 Annual Result' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपनी Student ID, कक्षा (Class), और सेक्शन (Section) चुनें।

4. अपनी जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा विजुअल कोड (Captcha) भरें।

5. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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मार्कशीट में इन जानकारियों को ध्यान से जांचें

जैसे ही आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करें, उसमें दी गई इन जानकारियों का मिलान जरूर कर लें ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो:

छात्र का नाम और माता-पिता का नाम।

स्कूल का नाम और आईडी।

प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक ।

कुल प्रतिशत और ग्रेड।

'Pass' या 'Promoted' का स्टेटस।

नया शैक्षणिक सत्र और आगे की राह

कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके आधार पर ही छात्र बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10वीं और 12वीं) की दहलीज पर कदम रखते हैं। रिजल्ट आने के तुरंत बाद स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सफल छात्रों को अगली कक्षा की तैयारी के लिए स्कूल से नई किताबें और दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे।

यदि रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक न रहे तो क्या करें?

शिक्षा विभाग उन छात्रों के लिए भी प्रावधान करता है जो किसी कारणवश एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाते। ऐसे छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि उन्हें अपना साल बचाने का एक और मौका मिल सके। छात्र और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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