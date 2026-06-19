Yoga Day Speech in Hindi: योग दिवस पर आसान और छोटा भाषण, क्या है Theme, 21 जून खास क्यों
Yoga Day Essay in Hindi : हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक बड़े उत्सव और उत्साह के साथ मनाती है। योग दिवस मनाने का सबसे बड़ा मकसद इसके लाभों को पूरी दुनिया में फैलाना है। इस बार योग दिवस की थीम है- स्वस्थ आयु के लिए योग (Yoga for Healthy Ageing) है।
Yoga Day Speech Essay in Hindi : हर साल 21 जून का दिन पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन का मकसद योग के लाभों से लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा योग दिवस हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में रुककर अपने भीतर झांकने और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन भारत समेत दुनिया भर में लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। योग दिवस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसे जीवशैली का हिस्सा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग आदि शामिल होते हैं। अगर आप भाषण या निबंध लेखन (International Yoga Day Speech In Hindi) प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं।
Yoga Day Speech in Hindi : योग दिवस पर भाषण
नमस्कार,
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को योग दिवस की शुभकामनाएं,
हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक बड़े उत्सव और उत्साह के साथ मनाती है। यह दिन भारत के हजारों साल पुराने योग अभ्यास को याद करने और इसे दुनियाभर में फैलाने का एक खास अवसर है। योग भारत की प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक ऐसी विधा है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का कार्य करती है।
योग दिवस मनाने का सबसे बड़ा मकसद इसके लाभों को पूरी दुनिया में फैलाना है। योग के फायदों को देखकर पूरे विश्व ने इसे दिल से स्वीकार किया है। भारत के ऋषियों ने इस विज्ञान को गहन अभ्यास और चिंतन से विकसित किया है। योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई। उन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा जिसे 193 देशों ने समर्थन दिया। इसके बाद 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 21 जून 2015 को यानी पहली बार योग दिवस मनाया गया।
क्या है इस बार की थीम ( International Yoga Day Theme 2026 )
हर साल योग दिवस की एक थीम रखी जाती है। इस साल यानी 2026 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम है- स्वस्थ आयु के लिए योग (Yoga for Healthy Ageing) है। यह थीम इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती उम्र के साथ भी व्यक्ति कैसे योग के जरिए शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बना रह सकता है।
साथियों योग का अर्थ भी जानना जरूर है-
योग शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है - "युज", जिसका अर्थ है एक साथ और "युजीर", जिसका अर्थ है-एकजुट होना।
अब योग के फायदों के बारे में जानते हैं
योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग न केवल व्यायाम है, बल्कि एक जीवनशैली है। योग अपनाकर हम स्वस्थ, शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तनाव से कोसों दूर सकते हैं। यहां जानें उसके बड़े फायदे-
- योग से आप अपने शरीर का लचीलापन बढ़ा सकते हैं। इससे फिटनेस अच्छी रहती है। मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना कम हो जाती है।
- योग करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। गठिया और कमर दर्द नहीं होता।
- योग करने से मन शांत रहता है। चिंता से दूर रहते हैं। मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। रक्त प्रवाह अच्छा रहता है।
- अच्छी नींद आती है। मन खुश रहता है।
- योग ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
21 जून का दिन खास क्यों
21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है इसीलिए ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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