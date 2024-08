Independence Day : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाइनें, भाषण और निबंध में आएंगी काम

10 Lines on Independence Day of India : कल 15 अगस्त को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देश में हर तरफ स्वतंत्रता दिवस उत्सव की धूम है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त हुआ था। ऐसे में हर भारतीय के लिए 15 अगस्त गौरव का दिन है। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस समेत सैंकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की सालगिरह इन महापुरुषों को नमन करने का भी दिन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल कॉलेज आदि संस्थानों में भाषण, लेख व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां हम स्कूली छात्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाइनें व तथ्य बता रहे हैं जिन्हें वे अपने निबंध, लेख व भाषण ( Independence Day Speech and Independence Day Essay ) में इस्तेमाल कर सकते हैं।