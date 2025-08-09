independence day bhashan 15 august speech in hindi poem shayari about swatantrata diwas for students and teachers Independence Day 2025 Speech: आजादी के परवाने, 15 अगस्त के लिए शानदार हिंदी भाषण, Education Hindi News - Hindustan
Independence Day 2025 Speech: आजादी के परवाने, 15 अगस्त के लिए शानदार हिंदी भाषण

Independence Day 2025 Speech: 79वां स्वतंत्रता दिवस केवल जश्न का नहीं, बल्कि उन अमर वीरों के बलिदान को याद करने का अवसर है जिन्होंने भारत को आजादी की सुनहरी सुबह दिलाई।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:48 PM
Independence Day 2025 Speech: इस साल 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और सम्मान के साथ मनाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी पाई थी, और तभी से यह दिन देशभर में हर धर्म, जाति और संस्कृति के लोग एकजुट होकर मनाते हैं। यह सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्कूलों, सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत और श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लोग भाषण भी देते हैं। यहां देखिए हिंदी में आसान और छोटा भाषण जिसे छात्र से लेकर शिक्षक या कर्मचारी इस खास मौके पर दे सकते हैं।

भाषण - आजादी की रक्षा

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अतिथिगण, मेरे शिक्षकगण और प्यारे साथियों,

आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक जज्बा है… एक एहसास है… और एक गर्व का पल है। आज हम अपनी आजादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का सूरज देखा, तब से यह दिन हमारे दिलों में अमर हो गया।

दोस्तों, यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान, अपना घर, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर सपूत फांसी के फंदे पर हंसते-हंसते चढ़ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे अनगिनत सेनानियों ने अपने लहू से इस धरती को सींचा।

आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ आजाद हवा में सांस लेना नहीं है, बल्कि अपने देश के लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी और समर्पण से काम करना है। आज हम खुलकर पढ़ सकते हैं, सपने देख सकते हैं, और अपनी मंजिल पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने संघर्ष से यह राह हमारे लिए आसान बनाई।

लेकिन साथियों, आजादी की असली रक्षा तभी होगी जब हम न केवल अपने अधिकारों को जानें, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। हमें गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और बेरोजागारी जैसी चुनौतियों से भी आजादी दिलानी होगी।

आइए, हम सभी यह संकल्प लें कि अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे।

जय हिंद! वंदे मातरम्!

Independence Day

