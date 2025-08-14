Independence Day 2025: जब हिंदुस्तान ने पहली बार आजाद हवा में ली थी सांस, कैसा था आजादी का पहला दिन
Independence Day 2025: दो सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। आजादी की सुबह कैसी थी आइए इस बारे में जानते हैं।
Independence Day 2025: 15 अगस्त 1947 की सुबह हिंदुस्तान के लिए सिर्फ़ एक तारीख नहीं थी, बल्कि सदियों की गुलामी के बाद सूरज की पहली ऐसी किरण थी जिसने देश को अपनी रोशनी में आज़ाद पाया। आधी रात को संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ का मशहूर भाषण देकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। लेकिन असली एहसास उस वक्त आया, जब सुबह का उजाला फैला और लोगों ने महसूस किया कि वे अपने देश के मालिक हैं। सुबह होते-होते यह खुशी लहर बनकर पूरे मुल्क में दौड़ गई। शहरों और कस्बों में, गांव-गांव में लोग छतों पर चढ़कर, गलियों में निकलकर तिरंगा फहराने लगे। कोई झंडा कपड़े के टुकड़े से बना रहा था, तो कोई घर के आंगन में मिट्टी में गाड़कर लहरा रहा था। जगह-जगह बच्चों के चेहरे पर तिरंगे के रंग, हाथों में पतंगें, और होंठों पर वंदे मातरम गूंज रहा था।
हर तरफ गूंजे आजादी के नारे
दिल्ली में लाल किले के सामने हजारों लोग जमा हो गए। हवा में आजादी के नारे, गीत और बैंड-बाजों की आवाज गूंज रही थी। जैसे-जैसे प्रधानमंत्री नेहरू का भाषण रेडियो पर गूंजा, लोग लाउडस्पीकर के पास खामोश होकर सुनते रहे, मानो यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आने वाले कल का वादा हो।
जश्न के बीच था बंटवारे का दर्द
लेकिन इस जश्न के पीछे एक गहरा दर्द भी था। आजादी के साथ आई थी मुल्क का बंटवारा। पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। सरहद के दोनों तरफ लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। रेलगाड़ियां शरणार्थियों से खचाखच भरी निकल रही थीं, और कई बार उनमें जिंदा लोग कम, लाशें ज्यादा मिलती थीं। परिवार बिछड़ रहे थे, और दर्द हर आंख में साफ दिखाई दे रहा था।
लाहौर, कराची, अमृतसर, दिल्ली और कलकत्ता हर जगह का माहौल मिला-जुला था। कहीं आजादी का जश्न था, कहीं दंगों की आग थी। उस वक्त के गवाह बताते हैं कि लोग एक ही दिन में हंसते भी थे और रोते भी। कई इलाकों में मस्जिदों और मंदिरों के बाहर लोग एक-दूसरे को गले लगा रहे थे, जबकि कुछ ही मील दूर खून-खराबा हो रहा था।
आजादी के दिन कैसा था गलियों और बाजारों का मंजर
दिल्ली की सड़कों पर तिरंगे की छोटी-छोटी दुकाने सज चुकी थीं। लड़के झंडे बेच रहे थे, महिलाएं सफेद साड़ी में तिरंगे का बॉर्डर लगाकर पहने थीं। जगह-जगह मिठाई बांटी जा रही थी, खासकर जलेबी, जो उस दिन सबसे ज्यादा बिकी। स्कूलों में बच्चों को कतार में खड़ा कर के तिरंगे की सलामी दिलवाई जा रही थी।
लाल किले से तिरंगा लहराने का दृश्य उस वक्त के हर नागरिक की आंख में बस गया। जैसे ही नेहरू जी ने झंडा खींचकर ऊपर किया, भीड़ से जोरदार भारत माता की जय की गूंज उठी। उनके भाषण में वह आत्मविश्वास था, जो एक नए मुल्क को चाहिए था। अपने भाषण के दौरान नेहरू ने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता गरीबी मिटाना है, और इस देश के हर आदमी को बराबरी का हक देना है।"
रेडियो पर यह भाषण सुनने के लिए गांव-गांव में लाउडस्पीकर लगाए गए थे। लोग खेत-खलिहान से, बाजार से, यहां तक कि दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों से पैदल चलकर आए। कई लोग कहते हैं, उन्हें भाषण का हर शब्द तो याद नहीं, लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब-सी मिठास थी, मानो सब कुछ नया है, मिट्टी की खुशबू, आसमान का रंग, और दिल की धड़कनें सब कुछ नए जैसा महसूस हो रहा था। उस दिन की सबसे बड़ी बात यह थी कि मुल्क ने अपने घावों के साथ जीना सीखा। आजादी के पहले दिन ही भारत ने यह फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, यह सफर रुकने वाला नहीं। देश ने अपनी विविधता को अपनी ताकत माना, अलग-अलग धर्म, भाषा, पहनावा, लेकिन एक ही तिरंगे के नीचे सब एक ही थे।
आज के दिन आजादी का महत्व
15 अगस्त 1947 की सुबह सिर्फ जश्न और जज्बात का दिन नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की मशाल थी। यह वह दिन था जिसने साबित किया कि गुलामी के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ना मुमकिन है, अगर लोग एक साथ खड़े हो जाएं। आज 2025 में, जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उस पहली सुबह की याद हमें यह सिखाती है। आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारे पूर्वजों के खून-पसीने और सपनों का प्रतीक है। और हर 15 अगस्त हमें यह याद दिलाता है कि आजादी की उस पहली सुबह जैसा जज़्बा, हमें हमेशा जिंदा रखना होगा।
