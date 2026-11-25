जेईई आवेदन के बीच आई खुशखबरी, आईआईटी में बढ़ेंगी 6000 सीटें, शुरू होंगे नए जमाने के कोर्स
IIT संस्थानों में सीटें बढ़ाने की योजना के तहत रोबोटिक्स, फिजिकल AI, और स्पेस इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संबंधी अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और PhD लेवल पर नए कोर्स शुरू करने की तैयारी है।
तेजी से एडवांस्ड होती टेक्नोलॉजी के मद्देनजर आईआईटी अपने कोर्सेज की तादाद और दायरा भी बढ़ाता जा रहा है। अगले 10 वर्षों में रोबोटिक्स, फिजिकल AI, और स्पेस इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी जैसे विशेष क्षेत्रों में लगभग 6000 सीटें जोड़ने की योजना है। इन कोर्सेज में छात्रों का पहला बैच 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। IIT संस्थानों में सीटें बढ़ाने की योजना के तहत अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और PhD लेवल पर नए कोर्स शुरू करने की तैयारी है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस पहल में भूपत और ज्योति मेहता फैमिली फाउंडेशन कई IIT संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा। प्रस्तावित 6000 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा रोबोटिक्स और फिजिकल AI का होगा। इसके अलावा स्पेस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग से अवसर तैयार किए जाएंगे।
प्रस्तावित सीटों इस प्रकार रहेंगी-
रोबोटिक्स और फिजिकल AI- 5,000 सीटें।
स्पेस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी- 1,000 सीटें।
इन कोर्स को कराने के लिए 120 से अधिक शिक्षकों को को नियुक्त किया जाएगा। ये टीचर सिर्फ इन्हीं कोर्स के लिए होंगे। ये कोर्स अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और PhD स्तरों पर शुरू किए जाएंगे, और इनका विस्तार अगले 8 से 10 वर्षों में पूरा होगा। छात्रों का पहला बैच 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।
इस विस्तार से उन छात्रों के लिए नए शैक्षणिक रास्ते खुलेंगे, जो उभरते तकनीकी क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। यह विशेष रूप से तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब विभिन्न उद्योगों को ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट सिस्टम, एडवांस्ड रोबोटिक्स और स्पेस रिसर्च में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की तलाश है।
जेईई मेन और एडवांस्ड की सीटों में बढ़ोतरी की प्रस्तावित योजना
जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह पहल भविष्य में आईआईटी संस्थानों में उपलब्ध स्पेशल कोर्सेज के दायरे को और बढ़ा सकती है।
रोबोटिक्स और फिजिकल AI, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट मशीनों के क्षेत्र में शोध और एप्लीकेशंस के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। वहीं, स्पेस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सैटेलाइट सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग, प्रोपल्शन और स्पेस रिसर्च से जुड़े अवसर मिलते हैं।
कैसे होंगे दाखिले, अभी डिटेल्स जारी नहीं
प्रस्तावित 6000 सीटें अगले 8 से 10 वर्षों में चरणों में जोड़ी जाएंगी। अंडरग्रेजुएट सीटों की सटीक संख्या, इसमें शामिल होने वाले आईआईटी प्रवेश प्रक्रिया और प्रत्येक कोर्स के लिए पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी अभी आना बाकी है।
2019 से फाउंडेशन ने छह IIT के साथ मिलकर आठ स्कूल और केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थकेयर और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तथा सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। इन कोर्सेज में अब तक 4000 से अधिक दाखिले हो चुके हैं और वर्तमान में 1400 से अधिक छात्र फाउंडेशन सपोर्टेड संस्थानों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी