NEET UG 2026 में दूसरा स्थान, शिक्षा मंत्री से मुलाकात... धर्मेंद्र प्रधान ने थपथपाई पंशुल बंसल की पीठ
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2026 के होनहार टॉपर (AIR 2) पंशुल बंसल से खास मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।
नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 (AIR-2) लाने वाले पंशुल बंसल से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री ने पंशुल को मेडिकल की इस सबसे बड़ी और मुश्किल प्रवेश परीक्षा में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिल से बधाई दी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस नौजवान अचीवर की दिन-रात की मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंशुल की यह कामयाबी सिर्फ एक छात्र की जीत नहीं है, बल्कि यह भारत के उन तमाम युवाओं के पक्के इरादों और बड़े सपनों का जीता-जागता आईना है। जब सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा किसी छात्र से मिलकर उसकी पीठ थपथपाता है, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। इस मुलाकात की तस्वीरें और बातें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, प्रधान ने पंशुल के सुनहरे भविष्य की कामना की। उन्होंने बड़ा भरोसा जताते हुए कहा कि यह नौजवान आने वाले वक्त में अपनी काबिलियत और सेवा भाव से देश के हेल्थकेयर सिस्टम यानी स्वास्थ्य सेवाओं में एक बहुत बड़ा और अहम योगदान देगा।
सालों की मेहनत का नतीजा
शिक्षा मंत्री का यह संदेश बहुत साफ था कि पंशुल ने जो मुकाम हासिल किया है, वो कोई रातों-रात मिलने वाली सफलता नहीं है। यह सालों की तपस्या, कभी न हार मानने वाले जज्बे और लगातार की गई कड़ी मेहनत का मीठा फल है। प्रधान ने यह भी कहा कि ऐसी शानदार कामयाबियां पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों-करोड़ों छात्रों के लिए एक बड़ी मिसाल बनती हैं। जब कोई बच्चा पंशुल जैसे टॉपर को देखता है, तो उसके दिल में भी यह उम्मीद जागती है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, तो वो भी एक दिन इसी तरह देश का नाम रोशन कर सकता है।
आर्यन गुप्ता ने पूरे देश में गाड़े झंडे
जहां पंशुल ने दूसरी रैंक हासिल करके हरियाणा का मान बढ़ाया, वहीं लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम लहराया। आर्यन ने 720 में से 715 अंक हासिल करके ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) पर कब्जा जमाया। उनका पर्सेंटाइल 99.9999 रहा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नतीजे आने के बाद आर्यन ने अपनी इस बेमिसाल कामयाबी का पूरा श्रेय अनुशासित तैयारी, गुरुजनों का सही मार्गदर्शन और परिवार का लगातार मिलने वाला सपोर्ट को दिया। आर्यन ने भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही काम की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि तैयारी करने वाले छात्रों को हमेशा अपने टीचर्स पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उन्हें जो भी असाइनमेंट या काम मिले, उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस सही रास्ते पर चलते रहना ही सबसे जरूरी है।
लगभग 20 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बीते 21 जून को इस महा-परीक्षा का आयोजन किया था। इस साल का कॉम्पिटिशन कितना कड़ा था, इसका अंदाजा NTA द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। इस बार की परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी। इस परीक्षा के मद्देनजर भारत के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में कुल 5,440 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन 20 लाख उम्मीदवारों में से 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा पास करके अपनी जगह पक्की की है। ये छात्र अब एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव