ECL Apprentice Recruitment 2025: ईसीएल में अप्रेंटिस के 1123 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इतना मिलेगा स्टाइपेंड
ECL Apprentice Vacancy 2025: ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ECL) ने 1123 पीजीपीटी/पीडीजीटी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए easterncoal.nic.in पर जाना होगा।
ECL Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ECL) ने पीजीपीटी/पीडीजीटी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी पाने का आप के पास गोल्डन चांस है। आवेदन प्रक्रिया आज 8 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 सितंबर, 2025 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1123 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें पीजीपीटी के लिए कुल 280 पद और पीडीजीटी के लिए कुल 843 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए www.easterncoal.nic.in पर जाना होगा।
ECL Apprentice Recruitment 2025 Notification Link
वैकेंसी डिटेल्स-
पीजीपीटी
माइनिंग इंजीनियरिंग-180 पद
सिविल इंजीनियरिंग- 25 पद
मैकेनिकल इंजीनियर- 25 पद
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग- 25 पद
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 25 पद
पीडीपीटी
माइनिंग इंजीनियरिंग- 643 पद
सिविल इंजीनियरिंग- 50 पद
मैकेनिकल इंजीनियर- 50 पद
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग- 50 पद
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 50 पद
योग्यता-
आवेदक के पास पीजीपीटी या पीडीपीटी के लिए आवेदन के विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसने क्वालिफाइंग परीक्षा यानी डिग्री या डिप्लोमा, जैसा भी हो, में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। आवेदक ने आवेदन के विषय में पीजीपीटी या पीडीपीटी के लिए एनएटीएस पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत किया हो।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें।
स्टाईपेंड-
पीजीपीटी के लिए - ईसीएल द्वारा 4500 रुपये प्रति माह तथा भारत सरकार द्वारा बीओपीटी के माध्यम से डीबीटी के रूप में 4,500 रुपये प्रति माह।
पीडीपीटी के लिए - ईसीएल द्वारा 4000 रुपये प्रति माह तथा भारत सरकार द्वारा बीओपीटी के माध्यम से डीबीटी के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह।
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।