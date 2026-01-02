ECHS Recruitment 2026: मेडिकल ऑफिसर से चपरासी तक के पद खाली, आवेदन 28 जनवरी तक

संक्षेप: ECHS भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, क्लर्क, ड्राइवर समेत 175 पदों पर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026।

पूर्व सैनिकों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए नए साल की शुरुआत के साथ बड़ी रोजगार खबर सामने आई है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने वर्ष 2026 के लिए 175 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ड्राइवर, चपरासी और सफाईवाला जैसे कई पद शामिल हैं। खास बात यह है कि इसमें 8वीं पास से लेकर MBBS, MS/MD और डिप्लोमा धारकों तक को आवेदन का अवसर दिया गया है।

किन पदों पर होगी भर्ती ECHS भर्ती 2026 में कुल 175 पद भरे जाएंगे। इनमें प्रमुख पद इस प्रकार हैं- मेडिकल ऑफिसर (47), मेडिकल स्पेशलिस्ट (07), गायनेकोलॉजिस्ट (05), डेंटल ऑफिसर (15), फार्मासिस्ट (17), नर्सिंग असिस्टेंट (16), डेंटल असिस्टेंट/टेक्नीशियन (10), लैब टेक्नीशियन (08), ड्राइवर (08), महिला अटेंडेंट (09), चपरासी (05), सफाईवाला (06), क्लर्क (03), डेटा एंट्री ऑपरेटर (02), रिसेप्शनिस्ट (02) समेत अन्य पद शामिल हैं। इसके अलावा OIC (ऑफिसर इन चार्ज) के 4 पद भी निकाले गए हैं, जो केवल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के लिए हैं।

शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इस भर्ती में पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं।

मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS और न्यूनतम 3 साल का अनुभव

मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए MD/MS या DNB

फार्मासिस्ट के लिए B.Pharma या डिप्लोमा इन फार्मेसी

नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM डिप्लोमा

लैब टेक्नीशियन के लिए B.Sc या DMLT

क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएशन

ड्राइवर, चपरासी और चौकीदार के लिए न्यूनतम 8वीं पास

अधिकतर पदों पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कितना मिलेगा वेतन ECHS भर्ती 2026 में वेतन पद के अनुसार तय किया गया है। मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को 1,30,000 रुपये प्रतिमाह , मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर को 95,000 रुपये , फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन पदों पर 36,500 रुपये , जबकि ड्राइवर को 25,600 रुपये और चपरासी, सफाईवाला, चौकीदार जैसे पदों पर 21,800 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

जरूरी तारीखें नोटिफिकेशन जारी: 1 जनवरी 2026

ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 28 जनवरी 2026 28 जनवरी के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को अपनी सभी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक, PPO और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का TA/DA नहीं दिया जाएगा।