Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ECGC PO Result 2026 Declared at ecgc.in; Check List of Shortlisted Candidates for Interview
ECGC PO Result 2026: ईसीजीसी पीओ रिजल्ट 2026 ecgc.in पर जारी, यहां देखें चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट

ECGC PO Result 2026: ईसीजीसी पीओ रिजल्ट 2026 ecgc.in पर जारी, यहां देखें चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट

संक्षेप:

ECGC PO Result 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट ecgc.in पर जारी कर दिया है।

Feb 03, 2026 07:37 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ECGC PO Result 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट ecgc.in पर जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी 11 जनवरी को आयोजित हुई इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम देख सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे और व्यापार जगत से जुड़ी संस्था ईसीजीसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 30 पदों को भरा जाना है। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब चयन के अगले और अंतिम चरण यानी 'पर्सनल इंटरव्यू' के लिए बुलाया जाएगा।

चयन प्रक्रिया का अगला पड़ाव: इंटरव्यू

ईसीजीसी पीओ भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों पर आधारित है। पहले चरण (ऑनलाइन परीक्षा) में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी की गई है।

इंटरव्यू की संभावित तारीख: विशेषज्ञों और पूर्व सूचना के अनुसार, इंटरव्यू का आयोजन फरवरी और मार्च 2026 के दौरान किया जाएगा।

अंतिम चयन: अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन परीक्षा (80% वेटेज) और इंटरव्यू (20% वेटेज) के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

रिजल्ट कैसे और कहां चेक करें?

  1. सबसे पहले ईसीजीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'Careers with ECGC' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अब 'Recruitment of Probationary Officer 2025-26' के लिंक को खोलें।

4. "List of Candidates Shortlisted for Interview" वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें।

5. पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम खोजने के लिए 'Ctrl + F' का उपयोग करें।

स्कोरकार्ड और कट-ऑफ पर अपडेट

आयोग आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के 2 से 3 दिनों के भीतर व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक जारी करता है। उम्मीदवार अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यह देख सकेंगे कि उन्होंने प्रत्येक सेक्शन (रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव पेपर) में कितने अंक प्राप्त किए हैं।

सफल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

इंटरव्यू के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों को तैयार रखें। इंटरव्यू के स्थान और समय की विस्तृत जानकारी उनके रजिस्टर्ड ई-मेल और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जल्द ही साझा की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
ECGC PO Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।