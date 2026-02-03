ECGC PO Result 2026: ईसीजीसी पीओ रिजल्ट 2026 ecgc.in पर जारी, यहां देखें चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट

संक्षेप: ECGC PO Result 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट ecgc.in पर जारी कर दिया है।

ECGC PO Result 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट ecgc.in पर जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी 11 जनवरी को आयोजित हुई इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम देख सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे और व्यापार जगत से जुड़ी संस्था ईसीजीसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 30 पदों को भरा जाना है। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब चयन के अगले और अंतिम चरण यानी 'पर्सनल इंटरव्यू' के लिए बुलाया जाएगा।

चयन प्रक्रिया का अगला पड़ाव: इंटरव्यू ईसीजीसी पीओ भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों पर आधारित है। पहले चरण (ऑनलाइन परीक्षा) में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी की गई है।

इंटरव्यू की संभावित तारीख: विशेषज्ञों और पूर्व सूचना के अनुसार, इंटरव्यू का आयोजन फरवरी और मार्च 2026 के दौरान किया जाएगा।

अंतिम चयन: अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन परीक्षा (80% वेटेज) और इंटरव्यू (20% वेटेज) के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

रिजल्ट कैसे और कहां चेक करें? सबसे पहले ईसीजीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए 'Careers with ECGC' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अब 'Recruitment of Probationary Officer 2025-26' के लिंक को खोलें।

4. "List of Candidates Shortlisted for Interview" वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें।

5. पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम खोजने के लिए 'Ctrl + F' का उपयोग करें।

स्कोरकार्ड और कट-ऑफ पर अपडेट आयोग आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के 2 से 3 दिनों के भीतर व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक जारी करता है। उम्मीदवार अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यह देख सकेंगे कि उन्होंने प्रत्येक सेक्शन (रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव पेपर) में कितने अंक प्राप्त किए हैं।