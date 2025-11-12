ECGC PO Recruitment 2025: ईसीजीसी में प्रॉबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए आवेदन शुरू, ecgc.in पर करें अप्लाई

संक्षेप: ECGC PO Recruitment 2025: ECGC ने प्रॉबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 30 पदों को भरा जाएगा।

ECGC PO Recruitment 2025 Apply Online: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECGC Limited) में नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। ECGC ने प्रॉबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों तरह के पदों के लिए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ECGC की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें और पद- आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है और उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 02 दिसंबर 2025 तक का समय है। इस भर्ती के तहत कुल 30 पदों को भरा जाएगा।

पीओ के पद पर चयन दो चरणों में होगा। सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा और फिर उसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा 11 जनवरी 2026 (संभावित) को आयोजित की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा 1. आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 01 नवंबर 2025 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग (SC/ST, OBC, PwBD) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

2. शैक्षणिक योग्यता

पीओ जनरलिस्ट पदों के लिए: उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

पीओ स्पेशलिस्ट (राजभाषा/हिंदी) पदों के लिए: इसके लिए हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों में पढ़ाई जरूरी है। योग्यता की विस्तृत जानकारी उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखनी चाहिए।

आवेदन शुल्क और तरीका- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी - 950 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी- 175 रुपये

आवेदन कैसे करें? ECGC PO भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

1 वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले ECGC Limited की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाएं।

2. करियर लिंक: होम पेज पर "Career with ECGC" लिंक पर क्लिक करें और फिर "CLICK HERE TO APPLY ONLINE" विकल्प चुनें।

3. रजिस्ट्रेशन: अगर आप नए उम्मीदवार हैं, तो "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" पर क्लिक करें और अपनी जरूरी जानकारी भरकर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त करें।

4. फॉर्म भरें: अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।

5. डॉक्यूमेंट अपलोड करें: अपनी स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान और हाथ से लिखा हुआ घोषणा पत्र अपलोड करें।

6. शुल्क भुगतान: अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. फाइनल सबमिशन: फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सभी भरी हुई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।